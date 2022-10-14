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Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824087017.html
Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине
Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине
Необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет, сейчас стоят другие задачи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:56
2022-10-14T17:47
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет, сейчас стоят другие задачи, заявил президент России Владимир Путин."Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят", - сказал Путин журналистам. При этом он отметил, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины."Из, по-моему, 29 объектов - семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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Путин: сейчас нет необходимости массированных ударов, стоят другие задачи
Необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет, сейчас стоят другие задачи, заявил президент России Владимир Путин.
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украина, владимир путин, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:56 14.10.2022 (обновлено: 17:47 14.10.2022)
 
Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине

Путин считает, что необходимости наносить массированные удары по Украине сейчас нет

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет, сейчас стоят другие задачи, заявил президент России Владимир Путин.
"Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят", - сказал Путин журналистам. При этом он отметил, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины.
"Из, по-моему, 29 объектов - семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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