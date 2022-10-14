https://ria.ru/20221014/ukraina-1824086683.html

Россия не ставит задачей уничтожение Украины, заявил Путин

Россия не ставит задачей уничтожение Украины, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Россия не ставит задачей уничтожение Украины, заявил Путин

Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:56

2022-10-14T15:56

2022-10-14T16:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан."Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось закрыть и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий бы", - добавил глава государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221014/putin-1824100454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, владимир путин