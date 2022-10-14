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Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824012185.html
Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия
Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает самыми современнейшими видами вооружений, она справится на Украине без ядерного оружия. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:44
2022-10-14T13:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
александр лукашенко
белоруссия
ситуация в днр и лнр
ядерное оружие
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает самыми современнейшими видами вооружений, она справится на Украине без ядерного оружия."Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", - сказал Лукашенко в интервью каналу NBC, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.
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россия, украина, в мире, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ядерное оружие
13:44 14.10.2022 (обновлено: 13:58 14.10.2022)
 
Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Лукашенко заявил, что у России есть современнейшие виды оружия для боев на Украине

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает самыми современнейшими видами вооружений, она справится на Украине без ядерного оружия.
"Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", - сказал Лукашенко в интервью каналу NBC, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00
Америка испугалась армагеддона
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНРЯдерное оружие
 
 
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