https://ria.ru/20221014/ukraina-1824012185.html

Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает самыми современнейшими видами вооружений, она справится на Украине без ядерного оружия. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:44

2022-10-14T13:44

2022-10-14T13:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

александр лукашенко

белоруссия

ситуация в днр и лнр

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает самыми современнейшими видами вооружений, она справится на Украине без ядерного оружия."Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", - сказал Лукашенко в интервью каналу NBC, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221014/amerika-1823805325.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие