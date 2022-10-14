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Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824001023.html
Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко
Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:22
2022-10-14T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. Как передает в пятницу белорусское госагентство Белта, данное заявление глава белорусского государства сделал в интервью американской телекомпании NBC."Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - сказал Лукашенко.Согласно сообщению, главе белорусского государства был задан вопрос относительно того, велика ли вероятность, что президент России решит использовать ядерное оружие."Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, "красные линии". Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - отметил Лукашенко.Он обратил внимание, что уже на тему ядерного оружия стали говорить и некоторые лидеры ядерных государств. "По-моему, в Великобритании, Макрон (президент Франции - ред.) начал эту тему цеплять. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20220927/medvedev-1819703846.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:22 14.10.2022 (обновлено: 14:35 14.10.2022)
 
Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что у Путина никогда не было цели применить ядерное оружие на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. Как передает в пятницу белорусское госагентство Белта, данное заявление глава белорусского государства сделал в интервью американской телекомпании NBC.
"Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - сказал Лукашенко.
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Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев
Согласно сообщению, главе белорусского государства был задан вопрос относительно того, велика ли вероятность, что президент России решит использовать ядерное оружие.
"Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, "красные линии". Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - отметил Лукашенко.
Он обратил внимание, что уже на тему ядерного оружия стали говорить и некоторые лидеры ядерных государств. "По-моему, в Великобритании, Макрон (президент Франции - ред.) начал эту тему цеплять. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю", - заявил Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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