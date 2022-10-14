https://ria.ru/20221014/ukraina-1824001023.html

Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко

Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022

Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:22

2022-10-14T13:22

2022-10-14T14:35

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ядерное оружие

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. Как передает в пятницу белорусское госагентство Белта, данное заявление глава белорусского государства сделал в интервью американской телекомпании NBC."Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - сказал Лукашенко.Согласно сообщению, главе белорусского государства был задан вопрос относительно того, велика ли вероятность, что президент России решит использовать ядерное оружие."Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, "красные линии". Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - отметил Лукашенко.Он обратил внимание, что уже на тему ядерного оружия стали говорить и некоторые лидеры ядерных государств. "По-моему, в Великобритании, Макрон (президент Франции - ред.) начал эту тему цеплять. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20220927/medvedev-1819703846.html

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823634489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр