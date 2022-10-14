13:22 14.10.2022 (обновлено: 14:35 14.10.2022)
Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что у Путина никогда не было цели применить ядерное оружие на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. Как передает в пятницу белорусское госагентство Белта, данное заявление глава белорусского государства сделал в интервью американской телекомпании NBC.
"Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - сказал Лукашенко.
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Согласно сообщению, главе белорусского государства был задан вопрос относительно того, велика ли вероятность, что президент России решит использовать ядерное оружие.
"Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, "красные линии". Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - отметил Лукашенко.
Он обратил внимание, что уже на тему ядерного оружия стали говорить и некоторые лидеры ядерных государств. "По-моему, в Великобритании, Макрон (президент Франции - ред.) начал эту тему цеплять. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю", - заявил Лукашенко.