https://ria.ru/20221014/ukraina-1823972154.html
Украина планирует в восьмой раз поменять бюджет, заявил депутат Рады
Украина планирует в восьмой раз поменять бюджет, заявил депутат Рады - РИА Новости, 14.10.2022
Украина планирует в восьмой раз поменять бюджет, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в Верховную раду внесен законопроект об изменении бюджета на 2022 год, предполагающий увеличение... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:27
2022-10-14T12:27
2022-10-14T12:29
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
олег устенко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в Верховную раду внесен законопроект об изменении бюджета на 2022 год, предполагающий увеличение военных затрат на 387 миллиардов гривен (около $9,5 миллиарда)."Бюджет этого года будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны. Правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 миллиардов гривен (около $9,5 миллиарда). Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в том числе "печать")... Соответствующий закон №8126 был внесен сегодня в Раду от монобольшинства", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне $50 миллиардов, что составляет 30-35% ВВП страны.
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владимир зеленский, украина, верховная рада украины, олег устенко
Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины, Олег Устенко
12:27 14.10.2022 (обновлено: 12:29 14.10.2022)
Украина планирует в восьмой раз поменять бюджет, заявил депутат Рады
Депутат Рады Железняк: бюджет Украины текущего года планируют поменять в восьмой раз