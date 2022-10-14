https://ria.ru/20221014/ukraina-1823972154.html

Украина планирует в восьмой раз поменять бюджет, заявил депутат Рады

Украина планирует в восьмой раз поменять бюджет, заявил депутат Рады - РИА Новости, 14.10.2022

Украина планирует в восьмой раз поменять бюджет, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в Верховную раду внесен законопроект об изменении бюджета на 2022 год, предполагающий увеличение... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:27

2022-10-14T12:27

2022-10-14T12:29

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

олег устенко

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в Верховную раду внесен законопроект об изменении бюджета на 2022 год, предполагающий увеличение военных затрат на 387 миллиардов гривен (около $9,5 миллиарда)."Бюджет этого года будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны. Правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 миллиардов гривен (около $9,5 миллиарда). Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в том числе "печать")... Соответствующий закон №8126 был внесен сегодня в Раду от монобольшинства", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне $50 миллиардов, что составляет 30-35% ВВП страны.

https://ria.ru/20221014/borrel-1823897274.html

украина

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владимир зеленский, украина, верховная рада украины, олег устенко