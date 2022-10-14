https://ria.ru/20221014/ukraina-1823960841.html

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2022

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Власти шести областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения публикуют в официальных Telegram-каналах обладминистраций и их представителей. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:02

2022-10-14T12:02

2022-10-14T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаевская область

одесса

кировоградская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти шести областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения публикуют в официальных Telegram-каналах обладминистраций и их представителей.Так, на юге страны предупреждение выпустили в Одесской и Николаевской областях.В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях, однако, по данным СМИ, она объявлена также в соседних Днепропетровской и Кировоградской областях.На севере страны об опасности предупреждают в Черниговской и Сумской областях.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221013/vzryvy-1823786926.html

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николаевская область

одесса

кировоградская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, николаевская область, одесса, кировоградская область, ситуация в днр и лнр