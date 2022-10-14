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В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ukraina-1823960841.html
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2022
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Власти шести областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения публикуют в официальных Telegram-каналах обладминистраций и их представителей. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:02
2022-10-14T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
одесса
кировоградская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти шести областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения публикуют в официальных Telegram-каналах обладминистраций и их представителей.Так, на юге страны предупреждение выпустили в Одесской и Николаевской областях.В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях, однако, по данным СМИ, она объявлена также в соседних Днепропетровской и Кировоградской областях.На севере страны об опасности предупреждают в Черниговской и Сумской областях.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221013/vzryvy-1823786926.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
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в мире, украина, николаевская область, одесса, кировоградская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Одесса, Кировоградская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:02 14.10.2022 (обновлено: 12:53 14.10.2022)
 
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В нескольких областях севера, центра и юга Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти шести областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения публикуют в официальных Telegram-каналах обладминистраций и их представителей.
Так, на юге страны предупреждение выпустили в Одесской и Николаевской областях.
В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях, однако, по данным СМИ, она объявлена также в соседних Днепропетровской и Кировоградской областях.
На севере страны об опасности предупреждают в Черниговской и Сумской областях.
Львов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:53Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы
Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьОдессаКировоградская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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