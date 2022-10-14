12:02 14.10.2022 (обновлено: 12:53 14.10.2022)
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В нескольких областях севера, центра и юга Украины объявили воздушную тревогу
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти шести областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения публикуют в официальных Telegram-каналах обладминистраций и их представителей.
Так, на юге страны предупреждение выпустили в Одесской и Николаевской областях.
В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях, однако, по данным СМИ, она объявлена также в соседних Днепропетровской и Кировоградской областях.
На севере страны об опасности предупреждают в Черниговской и Сумской областях.
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