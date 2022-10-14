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В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ukraina-1823959127.html
В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине
В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине - РИА Новости, 14.10.2022
В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине
Росгвардия задержала жителя Херсонской области, бескорыстно передававшего украинской разведке данные о передвижении российских военных через чат в Telegram, но... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:56
2022-10-14T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала жителя Херсонской области, бескорыстно передававшего украинской разведке данные о передвижении российских военных через чат в Telegram, но теперь сожалеющего об этом, сообщает пресс-служба ведомства."В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах украинской разведки", - говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав РФ, заявили в Росгвардии. "Дело в том, что я передавал на украинскую разведку через Telegram-канал координаты местоположения военнослужащих РФ. С 2 марта по 20-22 августа, порядка 10 координат. Мне не платили, это было на безоплатной основе. Ну, так получилось, что идейный борец, только вот бороться было не за что. Да, я считал, что поступаю правильно. Сейчас я понимаю, что это было далеко не правильное решение, подвергались опасности и жизни… (российских – ред.) военных, и мирное население подвергалось опасности", - поведал задержанный, видео с его признанием предоставила пресс-служба.Подозреваемый добавил, что непосредственных руководителей у него не было.
https://ria.ru/20221014/ukraina-1823950124.html
россия
херсонская область
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происшествия, россия, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:56 14.10.2022
 
В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине

Росгвардия задержала жителя Херсонской области, бескорыстно передававшего данные Украине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала жителя Херсонской области, бескорыстно передававшего украинской разведке данные о передвижении российских военных через чат в Telegram, но теперь сожалеющего об этом, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах украинской разведки", - говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав РФ, заявили в Росгвардии. "Дело в том, что я передавал на украинскую разведку через Telegram-канал координаты местоположения военнослужащих РФ. С 2 марта по 20-22 августа, порядка 10 координат. Мне не платили, это было на безоплатной основе. Ну, так получилось, что идейный борец, только вот бороться было не за что. Да, я считал, что поступаю правильно. Сейчас я понимаю, что это было далеко не правильное решение, подвергались опасности и жизни… (российских – ред.) военных, и мирное население подвергалось опасности", - поведал задержанный, видео с его признанием предоставила пресс-служба.
Подозреваемый добавил, что непосредственных руководителей у него не было.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:32
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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