https://ria.ru/20221014/ukraina-1823959127.html

В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине

В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине - РИА Новости, 14.10.2022

В Херсонской области задержали мужчину, передававшего данные Украине

Росгвардия задержала жителя Херсонской области, бескорыстно передававшего украинской разведке данные о передвижении российских военных через чат в Telegram, но... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:56

2022-10-14T11:56

2022-10-14T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала жителя Херсонской области, бескорыстно передававшего украинской разведке данные о передвижении российских военных через чат в Telegram, но теперь сожалеющего об этом, сообщает пресс-служба ведомства."В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах украинской разведки", - говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав РФ, заявили в Росгвардии. "Дело в том, что я передавал на украинскую разведку через Telegram-канал координаты местоположения военнослужащих РФ. С 2 марта по 20-22 августа, порядка 10 координат. Мне не платили, это было на безоплатной основе. Ну, так получилось, что идейный борец, только вот бороться было не за что. Да, я считал, что поступаю правильно. Сейчас я понимаю, что это было далеко не правильное решение, подвергались опасности и жизни… (российских – ред.) военных, и мирное население подвергалось опасности", - поведал задержанный, видео с его признанием предоставила пресс-служба.Подозреваемый добавил, что непосредственных руководителей у него не было.

https://ria.ru/20221014/ukraina-1823950124.html

россия

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр