https://ria.ru/20221014/ukraina-1823950124.html
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине
Полицейского в Белгородской области подозревают в передаче Украине информации из базы данных МВД, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:32
2022-10-14T11:32
2022-10-14T11:32
украина
происшествия
белгород
белгородская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Полицейского в Белгородской области подозревают в передаче Украине информации из базы данных МВД, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, полицейский подозревается в том, что копировал засекреченную информацию из актуальной базы МВД и передавал их Украине."Он был задержан сотрудниками УФСБ", - добавил собеседник, отметив, что заведено дело по двум статьям.
https://ria.ru/20221010/lnr-1822790467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия, белгород, белгородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Украина, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче Украине данных из базы МВД