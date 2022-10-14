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В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине - РИА Новости, 14.10.2022
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В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине
Полицейского в Белгородской области подозревают в передаче Украине информации из базы данных МВД, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:32
2022-10-14T11:32
украина
происшествия
белгород
белгородская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Полицейского в Белгородской области подозревают в передаче Украине информации из базы данных МВД, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, полицейский подозревается в том, что копировал засекреченную информацию из актуальной базы МВД и передавал их Украине."Он был задержан сотрудниками УФСБ", - добавил собеседник, отметив, что заведено дело по двум статьям.
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украина, происшествия, белгород, белгородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Украина, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
11:32 14.10.2022
 
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине

В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче Украине данных из базы МВД

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Полицейского в Белгородской области подозревают в передаче Украине информации из базы данных МВД, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, полицейский подозревается в том, что копировал засекреченную информацию из актуальной базы МВД и передавал их Украине.
"Он был задержан сотрудниками УФСБ", - добавил собеседник, отметив, что заведено дело по двум статьям.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:46
В ЛНР вскрыли агентурную сеть СБУ из украинских экс-чиновников
 
УкраинаПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Полиция
 
 
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