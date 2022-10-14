https://ria.ru/20221014/ukraina-1823950124.html

В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине

В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине - РИА Новости, 14.10.2022

В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине

Полицейского в Белгородской области подозревают в передаче Украине информации из базы данных МВД, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:32

2022-10-14T11:32

2022-10-14T11:32

украина

происшествия

белгород

белгородская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Полицейского в Белгородской области подозревают в передаче Украине информации из базы данных МВД, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, полицейский подозревается в том, что копировал засекреченную информацию из актуальной базы МВД и передавал их Украине."Он был задержан сотрудниками УФСБ", - добавил собеседник, отметив, что заведено дело по двум статьям.

https://ria.ru/20221010/lnr-1822790467.html

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Владимир Лаврентьев

украина, происшествия, белгород, белгородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция