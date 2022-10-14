https://ria.ru/20221014/ukraina-1823911736.html

Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков

Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2022

Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков

Украина, не участвуя в жизни СНГ, упускает возможности, которые предлагает это объединение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:42

2022-10-14T09:42

2022-10-14T09:42

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Украина, не участвуя в жизни СНГ, упускает возможности, которые предлагает это объединение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу лидеры стран СНГ, за исключением президента Молдавии Майи Санду, впервые с 2020 года собрались в Астане на заседание Совета глав государств Содружества в очном формате."Наверное, это, в первую очередь, упущение для самой Украины. То есть она не использует тех возможностей, которые интеграционные процессы предоставляют. Объединение развивается без Украины", - сказал Песков в интервью Первому каналу.Он отметил, что СНГ показывает свою жизнеспособность."Уже потом на вот этой почве СНГ вызревают продвинутые интеграционные структуры", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221014/sovet-1823339272.html

https://ria.ru/20221014/tokaev-1823896129.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

майя санду, украина, россия, молдавия, снг, в мире