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Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2022
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Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков
Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2022
Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков
Украина, не участвуя в жизни СНГ, упускает возможности, которые предлагает это объединение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:42
2022-10-14T09:42
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Украина, не участвуя в жизни СНГ, упускает возможности, которые предлагает это объединение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу лидеры стран СНГ, за исключением президента Молдавии Майи Санду, впервые с 2020 года собрались в Астане на заседание Совета глав государств Содружества в очном формате."Наверное, это, в первую очередь, упущение для самой Украины. То есть она не использует тех возможностей, которые интеграционные процессы предоставляют. Объединение развивается без Украины", - сказал Песков в интервью Первому каналу.Он отметил, что СНГ показывает свою жизнеспособность."Уже потом на вот этой почве СНГ вызревают продвинутые интеграционные структуры", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221014/sovet-1823339272.html
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майя санду, украина, россия, молдавия, снг, в мире
Майя Санду, Украина, Россия, Молдавия, СНГ, В мире
09:42 14.10.2022
 
Украина, отказываясь от СНГ, упускает возможности, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Киев, не участвуя в жизни СНГ, упускает возможности объединения

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Украина, не участвуя в жизни СНГ, упускает возможности, которые предлагает это объединение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу лидеры стран СНГ, за исключением президента Молдавии Майи Санду, впервые с 2020 года собрались в Астане на заседание Совета глав государств Содружества в очном формате.
Президент РСФСР Б. Н. Ельцин и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевич подписывают Соглашение о создании Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 01:50
Совет глав государств СНГ
"Наверное, это, в первую очередь, упущение для самой Украины. То есть она не использует тех возможностей, которые интеграционные процессы предоставляют. Объединение развивается без Украины", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
Он отметил, что СНГ показывает свою жизнеспособность.
"Уже потом на вот этой почве СНГ вызревают продвинутые интеграционные структуры", - добавил Песков.
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