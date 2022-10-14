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В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах - РИА Новости, 14.10.2022
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В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах
В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах - РИА Новости, 14.10.2022
В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего всем уклонистам от... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:05
2022-10-14T09:32
михаил шеремет
госдума рф
общество
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего всем уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах."Считаю нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем сбежавшим от мобилизации вернуться обратно. Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает. Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам", - сказал Шеремет.Депутат подчеркнул, что уже обратился к юристам за подготовкой необходимой законодательной базы и обоснования разработки законопроекта.
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михаил шеремет, госдума рф, общество, частичная мобилизация в россии
Михаил Шеремет, Госдума РФ, Общество, Частичная мобилизация в России
09:05 14.10.2022 (обновлено: 09:32 14.10.2022)
 
В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах

Депутат Госдумы Шеремет предложил лишить уклонистов права на работу в госструктурах

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего всем уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах.
"Считаю нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем сбежавшим от мобилизации вернуться обратно. Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает. Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам", - сказал Шеремет.
Депутат подчеркнул, что уже обратился к юристам за подготовкой необходимой законодательной базы и обоснования разработки законопроекта.
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Михаил ШереметГосдума РФОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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