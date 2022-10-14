https://ria.ru/20221014/uklonisty-1823900263.html

В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах

В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах - РИА Новости, 14.10.2022

В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего всем уклонистам от... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:05

2022-10-14T09:05

2022-10-14T09:32

михаил шеремет

госдума рф

общество

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего всем уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах."Считаю нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем сбежавшим от мобилизации вернуться обратно. Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает. Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам", - сказал Шеремет.Депутат подчеркнул, что уже обратился к юристам за подготовкой необходимой законодательной базы и обоснования разработки законопроекта.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823876688.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил шеремет, госдума рф, общество, частичная мобилизация в россии