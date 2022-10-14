https://ria.ru/20221014/uklonisty-1823900263.html
В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах
В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах - РИА Новости, 14.10.2022
В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего всем уклонистам от... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:05
2022-10-14T09:05
2022-10-14T09:32
михаил шеремет
госдума рф
общество
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего всем уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах."Считаю нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем сбежавшим от мобилизации вернуться обратно. Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает. Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам", - сказал Шеремет.Депутат подчеркнул, что уже обратился к юристам за подготовкой необходимой законодательной базы и обоснования разработки законопроекта.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823876688.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, госдума рф, общество, частичная мобилизация в россии
Михаил Шеремет, Госдума РФ, Общество, Частичная мобилизация в России
09:05 14.10.2022 (обновлено: 09:32 14.10.2022)
В Госдуме предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах
Депутат Госдумы Шеремет предложил лишить уклонистов права на работу в госструктурах