01:30 14.10.2022 (обновлено: 05:13 14.10.2022)
В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России, сообщил журналист
Журналист WSJ Норман: в ЕС заявили, что Боррель не был уполномочен угрожать России ответом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом, не является официальной позицией ЕС, об этом написал в соцсети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата.
"Он (Боррель - Прим. ред.) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать", - привел Норман слова источника.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать стран4у ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.