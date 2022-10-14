https://ria.ru/20221014/ugrozy-1823878997.html

В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России, сообщил журналист

В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России, сообщил журналист - РИА Новости, 14.10.2022

В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России, сообщил журналист

Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом, не является официальной позицией ЕС, об этом написал в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T01:30

2022-10-14T01:30

2022-10-14T05:13

в мире

жозеп боррель

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нато

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом, не является официальной позицией ЕС, об этом написал в соцсети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата.Ранее Боррель заявил, что "любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны" со стороны Евросоюза, США и НАТО."Он (Боррель - Прим. ред.) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать", - привел Норман слова источника.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать стран4у ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html

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