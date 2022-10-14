https://ria.ru/20221014/udobreniya-1824092180.html
ФАО предупредила о возможном дефиците удобрений в 2023 году
ФАО предупредила о возможном дефиците удобрений в 2023 году - РИА Новости, 14.10.2022
ФАО предупредила о возможном дефиците удобрений в 2023 году
Разрыв продовольственных цепочек и логистических связей может привести к дефициту удобрений в следующем году, заявил директор офиса Продовольственной и... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:08
2022-10-14T16:08
2022-10-14T16:08
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Разрыв продовольственных цепочек и логистических связей может привести к дефициту удобрений в следующем году, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков."В производстве и мировом экспорте выпадание доли российских удобрений может привести к тому, что на следующий год для многих стран и производителей удобрения будут недоступны физически", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".Кобяков перечислил причины возможного дефицита: это "подорожание удобрений в связи с нарушением торговых цепочек, резкий взлет цен энергоносителей, прежде всего из-за обострения политической ситуации в мире, опять же, разрыва поставок".Он отметил, что "выпадающие" объемы будут замещены в связи с наличием других производителей."Трудно сразу переориентировать цепочки, они будут по другой цене. Поэтому в мировом масштабе удобрений будет меньше, и особенно - в развивающихся странах", - добавил он.
https://ria.ru/20221014/udobreniya-1823985027.html
https://ria.ru/20221014/urozhay-1823979484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оон, фао, в мире
Экономика, Россия, ООН, ФАО, В мире
ФАО предупредила о возможном дефиците удобрений в 2023 году
Директор офиса ФАО ООН Кобяков предупредил о возможном дефиците удобрений в 2023 году
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Разрыв продовольственных цепочек и логистических связей может привести к дефициту удобрений в следующем году, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.
"В производстве и мировом экспорте выпадание доли российских удобрений может привести к тому, что на следующий год для многих стран и производителей удобрения будут недоступны физически", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".
Кобяков перечислил причины возможного дефицита: это "подорожание удобрений в связи с нарушением торговых цепочек, резкий взлет цен энергоносителей, прежде всего из-за обострения политической ситуации в мире, опять же, разрыва поставок".
Он отметил, что "выпадающие" объемы будут замещены в связи с наличием других производителей.
"Трудно сразу переориентировать цепочки, они будут по другой цене. Поэтому в мировом масштабе удобрений будет меньше, и особенно - в развивающихся странах", - добавил он.