https://ria.ru/20221014/udobreniya-1823985027.html

В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся

В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся - РИА Новости, 14.10.2022

В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся

Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:57

2022-10-14T12:57

2022-10-14T13:00

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков."Я бы еще выделил инициативу российского руководства бесплатно направить в наиболее нуждающиеся страны несколько сот тысяч тонн удобрений. На наш взгляд, инициатива заслуживает внимания и технической проработки", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".Президент Владимир Путин на саммите ШОС говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.

https://ria.ru/20221014/sdelka-1823899071.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оон, в мире