https://ria.ru/20221014/udobreniya-1823985027.html
В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся
В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся - РИА Новости, 14.10.2022
В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся
Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:57
2022-10-14T12:57
2022-10-14T13:00
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков."Я бы еще выделил инициативу российского руководства бесплатно направить в наиболее нуждающиеся страны несколько сот тысяч тонн удобрений. На наш взгляд, инициатива заслуживает внимания и технической проработки", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".Президент Владимир Путин на саммите ШОС говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.
https://ria.ru/20221014/sdelka-1823899071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, в мире
12:57 14.10.2022 (обновлено: 13:00 14.10.2022)
В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся
В ООН назвали предложение России о поставках удобрений нуждающимся заслуживающим внимания
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
"Я бы еще выделил инициативу российского руководства бесплатно направить в наиболее нуждающиеся страны несколько сот тысяч тонн удобрений. На наш взгляд, инициатива заслуживает внимания и технической проработки", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".
Президент Владимир Путин
на саммите ШОС
говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш
об этом информирован.