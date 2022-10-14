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В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся - РИА Новости, 14.10.2022
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В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся
В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся - РИА Новости, 14.10.2022
В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся
Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:57
2022-10-14T13:00
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков."Я бы еще выделил инициативу российского руководства бесплатно направить в наиболее нуждающиеся страны несколько сот тысяч тонн удобрений. На наш взгляд, инициатива заслуживает внимания и технической проработки", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".Президент Владимир Путин на саммите ШОС говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.
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россия, оон, в мире
Россия, ООН, В мире
12:57 14.10.2022 (обновлено: 13:00 14.10.2022)
 
В ООН оценили предложение России о поставках удобрений нуждающимся

В ООН назвали предложение России о поставках удобрений нуждающимся заслуживающим внимания

CC BY 2.0 / CDC / Удобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
CC BY 2.0 / CDC /
Удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предложение РФ бесплатно направить удобрения нуждающимся странам заслуживает внимания, нужна техническая проработка, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
"Я бы еще выделил инициативу российского руководства бесплатно направить в наиболее нуждающиеся страны несколько сот тысяч тонн удобрений. На наш взгляд, инициатива заслуживает внимания и технической проработки", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".
Президент Владимир Путин на саммите ШОС говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:00
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки
 
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