https://ria.ru/20221014/ubiystvo-1824158450.html

Жительница Кубани призналась в том, что убила отца восемь лет назад

Жительница Кубани призналась в том, что убила отца восемь лет назад - РИА Новости, 14.10.2022

Жительница Кубани призналась в том, что убила отца восемь лет назад

Женщина убила и закопала своего отца почти восемь лет назад, но мужчину никто не искал и о преступлении правоохранителям стало известно только в октябре этого... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:15

2022-10-14T18:15

2022-10-14T18:19

происшествия

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Женщина убила и закопала своего отца почти восемь лет назад, но мужчину никто не искал и о преступлении правоохранителям стало известно только в октябре этого года, обвиняемая призналась во всем и показала место захоронения, сообщает в среду управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Красноярского края. Ей предъявлено обвинение в совершении убийства своего 53-летнего отца в 2014 году (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2014 году мужчина поселился у своей дочери в кубанской станице Калниболотской. В один день обвиняемая поссорилась с отцом и ударила его ножом множество раз, убив на месте. Женщина не сообщила об этом правоохранителям и закопала тело своего отца на участке у дома. В 2017 году обвиняемая уехала жить в Красноярский край, а об исчезновении потерпевшего так никто и не заявил. И только в октябре 2022 года правоохранителям стало известно об убийстве.Следователи и сотрудники уголовного розыска установили местонахождение фигурантки, которая дала признательные показания, а затем показала место захоронения тела. Обвиняемая заключена под стражу.

https://ria.ru/20221014/vrach-1823968500.html

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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)