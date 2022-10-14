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Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран - РИА Новости, 14.10.2022
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Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран - РИА Новости, 14.10.2022
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран
Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:53
2022-10-14T08:59
турция
россия
анкара (провинция)
в мире
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.По его словам, по результатам переговоров будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс.
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Дарья Буймова
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турция, россия, анкара (провинция), в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
08:53 14.10.2022 (обновлено: 08:59 14.10.2022)
 
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран

Доклад об итогах работ делегаций по газовому хабу в Турции представят лидерам стран

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам переговоров будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:52
Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник
 
ТурцияРоссияАнкара (провинция)В мире
 
 
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