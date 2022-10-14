https://ria.ru/20221014/turtsiya-1823898167.html

Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран

Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран - РИА Новости, 14.10.2022

Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран

Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:53

2022-10-14T08:53

2022-10-14T08:59

турция

россия

анкара (провинция)

в мире

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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.По его словам, по результатам переговоров будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс.

https://ria.ru/20221014/khab-1823898064.html

турция

россия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, анкара (провинция), в мире