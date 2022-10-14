https://ria.ru/20221014/turtsiya-1823898167.html
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран - РИА Новости, 14.10.2022
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран
Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:53
2022-10-14T08:53
2022-10-14T08:59
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.По его словам, по результатам переговоров будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс.
https://ria.ru/20221014/khab-1823898064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, анкара (провинция), в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
08:53 14.10.2022 (обновлено: 08:59 14.10.2022)
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран
Доклад об итогах работ делегаций по газовому хабу в Турции представят лидерам стран
АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам переговоров будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс.