https://ria.ru/20221014/tuman-1824042205.html

Москвичей предупредили о тумане в субботу

Москвичей предупредили о тумане в субботу - РИА Новости, 14.10.2022

Москвичей предупредили о тумане в субботу

Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:27

2022-10-14T14:27

2022-10-14T14:27

погода

москва

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757330609_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_e1eceb7012cf909fbf27efd81b9c2971.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью и утром 15 октября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

https://ria.ru/20221013/osen-1823758573.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, москва, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр