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Москвичей предупредили о тумане в субботу - РИА Новости, 14.10.2022
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Москвичей предупредили о тумане в субботу
Москвичей предупредили о тумане в субботу - РИА Новости, 14.10.2022
Москвичей предупредили о тумане в субботу
Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:27
2022-10-14T14:27
погода
москва
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью и утром 15 октября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.
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погода, москва, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Погода, Москва, Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
14:27 14.10.2022
 
Москвичей предупредили о тумане в субботу

Спасатели предупредили о тумане ночью и утром в субботу в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Туман в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью и утром 15 октября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.
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ПогодаМоскваОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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