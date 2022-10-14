https://ria.ru/20221014/tuman-1824042205.html
Москвичей предупредили о тумане в субботу
Москвичей предупредили о тумане в субботу - РИА Новости, 14.10.2022
Москвичей предупредили о тумане в субботу
Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:27
2022-10-14T14:27
2022-10-14T14:27
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью и утром 15 октября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Погода, Москва, Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о тумане в субботу
Спасатели предупредили о тумане ночью и утром в субботу в Москве