https://ria.ru/20221014/trevoga-1824211678.html

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения об этом публикуют в официальных Telegram-каналах местных администраций и... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-14T22:32

2022-10-14T22:32

2022-10-15T00:25

специальная военная операция на украине

одесская область

николаевская область

украина

в мире

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785631538_515:610:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9e21ab86e01eca7f3b71145d813f98d.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения об этом публикуют в официальных Telegram-каналах местных администраций и их представителей.Предупреждение в Николаевской области обнародовал губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области — об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221014/obstrel-1823914591.html

https://ria.ru/20221011/elektrichestvo-1823004541.html

одесская область

николаевская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесская область, николаевская область, украина, в мире, владимир путин, россия