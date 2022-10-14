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В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения об этом публикуют в официальных Telegram-каналах местных администраций и... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-14T22:32
2022-10-14T22:32
2022-10-15T00:25
специальная военная операция на украине
одесская область
николаевская область
украина
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения об этом публикуют в официальных Telegram-каналах местных администраций и их представителей.Предупреждение в Николаевской области обнародовал губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области — об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221014/obstrel-1823914591.html
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одесская область, николаевская область, украина, в мире, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Николаевская область, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия
22:32 14.10.2022 (обновлено: 00:25 15.10.2022)
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Власти Николаевской и Одесской областей Украины сообщили об объявлении воздушной тревоги