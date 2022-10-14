https://ria.ru/20221014/trerritorii-1823964917.html
Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность
Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность - РИА Новости, 14.10.2022
Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность
Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:10
2022-10-14T12:10
2022-10-14T13:00
в мире
садыр жапаров
киргизия
астана
снг
содружество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788814775_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_4b573df9729c2309f5abc328d6909e1e.jpg
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства."Садыр Жапаров отметил, что основной и незыблемый принцип создания Содружества был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками отвечают коренным национальным интересам народов и служат делу мира и безопасности. Глава государства особо подчеркнул такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одно из главнейших договоренностей, которое является ключевой основой сегодняшних отношений", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров отметил, что киргизская сторона "придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами"."Президент добавил, что с 1 января 2023 года Кыргызстан приступит к председательству в СНГ. Кыргызская сторона в ходе своего председательства неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ", - уточнили в пресс-службе.По утверждению Жапарова, также важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ. "Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств-участников СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях", - подытожили в аппарате киргизского лидера.
https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html
киргизия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788814775_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_082c469f6f3f38378ecdeb5fadcee53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, садыр жапаров, киргизия, астана, снг, содружество
В мире, Садыр Жапаров, Киргизия, Астана, СНГ, Содружество
12:10 14.10.2022 (обновлено: 13:00 14.10.2022)
Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность
Президент Киргизии Жапаров призвал СНГ к уважению территориальной целостности стран-членов
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства.
"Садыр Жапаров отметил, что основной и незыблемый принцип создания Содружества
был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками отвечают коренным национальным интересам народов и служат делу мира и безопасности. Глава государства особо подчеркнул такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одно из главнейших договоренностей, которое является ключевой основой сегодняшних отношений", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, Жапаров отметил, что киргизская сторона "придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами".
"Президент добавил, что с 1 января 2023 года Кыргызстан приступит к председательству в СНГ. Кыргызская сторона в ходе своего председательства неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ", - уточнили в пресс-службе.
По утверждению Жапарова, также важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ. "Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств-участников СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях", - подытожили в аппарате киргизского лидера.