https://ria.ru/20221014/trerritorii-1823964917.html

Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность

Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность - РИА Новости, 14.10.2022

Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность

Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:10

2022-10-14T12:10

2022-10-14T13:00

в мире

садыр жапаров

киргизия

астана

снг

содружество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788814775_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_4b573df9729c2309f5abc328d6909e1e.jpg

БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства."Садыр Жапаров отметил, что основной и незыблемый принцип создания Содружества был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками отвечают коренным национальным интересам народов и служат делу мира и безопасности. Глава государства особо подчеркнул такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одно из главнейших договоренностей, которое является ключевой основой сегодняшних отношений", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров отметил, что киргизская сторона "придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами"."Президент добавил, что с 1 января 2023 года Кыргызстан приступит к председательству в СНГ. Кыргызская сторона в ходе своего председательства неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ", - уточнили в пресс-службе.По утверждению Жапарова, также важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ. "Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств-участников СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях", - подытожили в аппарате киргизского лидера.

https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html

киргизия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, садыр жапаров, киргизия, астана, снг, содружество