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Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность - РИА Новости, 14.10.2022
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Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность
Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность - РИА Новости, 14.10.2022
Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность
Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:10
2022-10-14T13:00
в мире
садыр жапаров
киргизия
астана
снг
содружество
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БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства."Садыр Жапаров отметил, что основной и незыблемый принцип создания Содружества был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками отвечают коренным национальным интересам народов и служат делу мира и безопасности. Глава государства особо подчеркнул такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одно из главнейших договоренностей, которое является ключевой основой сегодняшних отношений", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров отметил, что киргизская сторона "придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами"."Президент добавил, что с 1 января 2023 года Кыргызстан приступит к председательству в СНГ. Кыргызская сторона в ходе своего председательства неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ", - уточнили в пресс-службе.По утверждению Жапарова, также важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ. "Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств-участников СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях", - подытожили в аппарате киргизского лидера.
https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html
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в мире, садыр жапаров, киргизия, астана, снг, содружество
В мире, Садыр Жапаров, Киргизия, Астана, СНГ, Содружество
12:10 14.10.2022 (обновлено: 13:00 14.10.2022)
 
Президент Киргизии призвал СНГ уважать территориальную целостность

Президент Киргизии Жапаров призвал СНГ к уважению территориальной целостности стран-членов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите в Астане призвал страны СНГ к уважению территориальной целостности государств-членов содружества, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства.
"Садыр Жапаров отметил, что основной и незыблемый принцип создания Содружества был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками отвечают коренным национальным интересам народов и служат делу мира и безопасности. Глава государства особо подчеркнул такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одно из главнейших договоренностей, которое является ключевой основой сегодняшних отношений", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, Жапаров отметил, что киргизская сторона "придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами".
"Президент добавил, что с 1 января 2023 года Кыргызстан приступит к председательству в СНГ. Кыргызская сторона в ходе своего председательства неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ", - уточнили в пресс-службе.
По утверждению Жапарова, также важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ. "Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств-участников СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях", - подытожили в аппарате киргизского лидера.
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В миреСадыр ЖапаровКиргизияАстанаСНГСодружество
 
 
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