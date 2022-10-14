Букмекеры принимают ставки на быструю отставку Трасс
Daily Star: букмекеры предлагают делать ставки, что Трасс уйдет с поста через 35 дней
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Британские букмекеры предлагают делать ставки, что Лиз Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук, сообщает газета Daily Star.
Как отмечается в сообщении, букмекеры дают коэффициент ставки 6 к 1 на то, что Лиз Трасс быстрее сместят с поста, чем сгниет салат. Для того, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, газета запустила видеотрансляцию на YouTube. На видео виден белый стол, на котором стоит портрет британского премьера в рамке, а рядом с ним – свежий салат.
"Премьер-министр, "хромая утка", привела экономику в полный беспорядок всего за один месяц пребывания у руля", - пишет издание.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
13 октября, 13:27Король Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс