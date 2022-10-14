https://ria.ru/20221014/trass-1824053343.html

Букмекеры принимают ставки на быструю отставку Трасс

Букмекеры принимают ставки на быструю отставку Трасс - РИА Новости, 14.10.2022

Букмекеры принимают ставки на быструю отставку Трасс

Британские букмекеры предлагают делать ставки, что Лиз Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:49

2022-10-14T14:49

2022-10-14T14:49

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Британские букмекеры предлагают делать ставки, что Лиз Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук, сообщает газета Daily Star.Как отмечается в сообщении, букмекеры дают коэффициент ставки 6 к 1 на то, что Лиз Трасс быстрее сместят с поста, чем сгниет салат. Для того, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, газета запустила видеотрансляцию на YouTube. На видео виден белый стол, на котором стоит портрет британского премьера в рамке, а рядом с ним – свежий салат."Премьер-министр, "хромая утка", привела экономику в полный беспорядок всего за один месяц пребывания у руля", - пишет издание.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221014/britaniya-1823938184.html

https://ria.ru/20221013/velikobritaniya-1823696640.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лиз трасс, великобритания, в мире