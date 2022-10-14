https://ria.ru/20221014/tramp-1824155589.html

Трамп на требование дать показания ответил 14-страничным меморандумом

Трамп на требование дать показания ответил 14-страничным меморандумом - РИА Новости, 14.10.2022

Трамп на требование дать показания ответил 14-страничным меморандумом

Экс-президент США Дональд Трамп отправил в следственный комитет конгресса 14-страничный документ, в котором так и не дал ответа на требование явиться для дачи... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:07

2022-10-14T18:07

2022-10-14T18:07

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отправил в следственный комитет конгресса 14-страничный документ, в котором так и не дал ответа на требование явиться для дачи показаний и призвал своих политических оппонентов заняться проверкой многочисленных нарушений, которыми якобы сопровождались выборы в 2020 году.Комитет, созданный в палате представителей для расследования штурма Капитолия, накануне единогласно проголосовал за вызов Трампа повесткой."Этот меморандум пишется, чтобы выразить наш гнев, разочарование и недовольство тем, что сотни миллионов долларов потрачены на то, что многие считают фарсом и охотой на ведьм, и, несмотря на громкие и настойчивые требования, вы не уделили и толики внимания изучению масштабного Избирательного Мошенничества, которое имело место во время президентских выборов 2020 года, и нацелились только на тех обеспокоенных американцев, которые против Мошенничества протестовали", - написал Трамп.Он продолжает настаивать на том, что его лишили победы в 2020 году, несмотря на то, что не смог ничего доказать в ходе многочисленных судебных процессов.Экс-президент направил в адрес девяти членов комитета, в состав которого входят семь демократов и двое республиканцев, список нарушений, которые, по его утверждению, были допущены в пяти штатах, сыгравших ключевую роль в победе Джо Байдена."По вашему запросу я отправлю вам дополнительные цифры, но и и то, что уже представлено, много раз бы изменило окончательный расклад выборов", - написал Трамп.Телеканал Fox со ссылкой на источник, близкий к экс-президенту, передает, что Трамп "в восторге от идеи" дать показания комитету, и, если решит откликнуться на повестку, то посвятит свое выступление коррумпированности выборов и парламентского расследования.

https://ria.ru/20221014/pelosi-1824079722.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822877002.html

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша