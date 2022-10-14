00:29 14.10.2022 (обновлено: 00:32 14.10.2022)
Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия
Трамп раскритиковал вызов в конгресс США для дачи показаний по делу о штурме Капитолия
© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи показаний о резонансных событиях почти двухлетней давности.
"Почему Неизбранный Комитет не попросил меня дать показания несколько месяцев назад?" - задался вопросом Трамп в социальной сети Truth Social.
"Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений их последней встречи? Потому что этот комитет – тотальная "ЧУШЬ", которая поспособствовала лишь еще большему разделению нашей страны", – разразился критикой экс-президент США.
Трамп может отказаться от дачи показаний, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован – если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.
Комитет ранее инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Мидоуса - за отказ от дачи показаний.
Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.