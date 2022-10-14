https://ria.ru/20221014/tramp-1823876269.html

Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия

Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия - РИА Новости, 14.10.2022

Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T00:29

2022-10-14T00:29

2022-10-14T00:32

в мире

дональд трамп

джо байден

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи показаний о резонансных событиях почти двухлетней давности."Почему Неизбранный Комитет не попросил меня дать показания несколько месяцев назад?" - задался вопросом Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп может отказаться от дачи показаний, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован – если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.Комитет ранее инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Мидоуса - за отказ от дачи показаний.Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

https://ria.ru/20220423/shturm-1785049389.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, конгресс сша