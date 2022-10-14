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Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия - РИА Новости, 14.10.2022
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Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия
Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия - РИА Новости, 14.10.2022
Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T00:29
2022-10-14T00:32
в мире
дональд трамп
джо байден
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи показаний о резонансных событиях почти двухлетней давности."Почему Неизбранный Комитет не попросил меня дать показания несколько месяцев назад?" - задался вопросом Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп может отказаться от дачи показаний, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован – если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.Комитет ранее инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Мидоуса - за отказ от дачи показаний.Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Конгресс США
00:29 14.10.2022 (обновлено: 00:32 14.10.2022)
 
Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму Капитолия

Трамп раскритиковал вызов в конгресс США для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи показаний о резонансных событиях почти двухлетней давности.
"Почему Неизбранный Комитет не попросил меня дать показания несколько месяцев назад?" - задался вопросом Трамп в социальной сети Truth Social.
"Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений их последней встречи? Потому что этот комитет – тотальная "ЧУШЬ", которая поспособствовала лишь еще большему разделению нашей страны", – разразился критикой экс-президент США.
Трамп может отказаться от дачи показаний, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован – если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.
Комитет ранее инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Мидоуса - за отказ от дачи показаний.
Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:51Захват Капитолия в Вашингтоне
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В миреДональд ТрампДжо БайденСШАКонгресс США
 
 
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