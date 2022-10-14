https://ria.ru/20221014/tinkoff-1824149824.html

"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей

"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей - РИА Новости, 14.10.2022

"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей

Часть клиентов "Тинькофф", находящихся за границей, могут сейчас испытывать проблемы при использовании приложения банка из-за IP-адресов нероссийской... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:53

2022-10-14T17:53

2022-10-14T17:54

экономика

технологии

россия

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Часть клиентов "Тинькофф", находящихся за границей, могут сейчас испытывать проблемы при использовании приложения банка из-за IP-адресов нероссийской юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сложности в работе приложения у части клиентов за границей могут быть связаны с использованием IP-адресов вне юрисдикции РФ", - говорится в сообщении банка.В банке посоветовали клиентам, которые столкнулись с такой проблемой, "воспользоваться российским IP-адресом".Кроме того, в официальном Telegram-канале "Тинькофф" опровергает информацию о том, что банк якобы запретил пользоваться приложением клиентам, которые находятся не в России. "Это неправда... Мы не устанавливали никаких ограничений по использованию сервисов "Тинькофф" клиентам из других стран", - заявили в кредитной организации.Там также добавили, что переключение на российский IP-адрес - временная рекомендация, пока банк полностью не устранит неполадки. "Работаем над тем, чтобы починить все в самое ближайшее время", - добавили в банке.

https://ria.ru/20221003/banki-1821164619.html

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экономика, технологии, россия, тинькофф. кредитные системы