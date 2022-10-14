Рейтинг@Mail.ru
"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/tinkoff-1824149824.html
"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей
"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей - РИА Новости, 14.10.2022
"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей
Часть клиентов "Тинькофф", находящихся за границей, могут сейчас испытывать проблемы при использовании приложения банка из-за IP-адресов нероссийской... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:53
2022-10-14T17:54
экономика
технологии
россия
тинькофф. кредитные системы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152144/45/1521444519_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_e4007dd1d24c3c3fe211764bb1ff4868.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Часть клиентов "Тинькофф", находящихся за границей, могут сейчас испытывать проблемы при использовании приложения банка из-за IP-адресов нероссийской юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сложности в работе приложения у части клиентов за границей могут быть связаны с использованием IP-адресов вне юрисдикции РФ", - говорится в сообщении банка.В банке посоветовали клиентам, которые столкнулись с такой проблемой, "воспользоваться российским IP-адресом".Кроме того, в официальном Telegram-канале "Тинькофф" опровергает информацию о том, что банк якобы запретил пользоваться приложением клиентам, которые находятся не в России. "Это неправда... Мы не устанавливали никаких ограничений по использованию сервисов "Тинькофф" клиентам из других стран", - заявили в кредитной организации.Там также добавили, что переключение на российский IP-адрес - временная рекомендация, пока банк полностью не устранит неполадки. "Работаем над тем, чтобы починить все в самое ближайшее время", - добавили в банке.
https://ria.ru/20221003/banki-1821164619.html
https://ria.ru/20221010/sbol-1822817983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152144/45/1521444519_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1a4d3d6366aa66dbadd40b77563c72a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Технологии, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы
17:53 14.10.2022 (обновлено: 17:54 14.10.2022)
 
"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей

Клиенты "Тинькофф" за границей могут столкнуться со сложностями в работе приложения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛоготип Tinkoff Bank
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Логотип Tinkoff Bank. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Часть клиентов "Тинькофф", находящихся за границей, могут сейчас испытывать проблемы при использовании приложения банка из-за IP-адресов нероссийской юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сложности в работе приложения у части клиентов за границей могут быть связаны с использованием IP-адресов вне юрисдикции РФ", - говорится в сообщении банка.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:35
Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков
В банке посоветовали клиентам, которые столкнулись с такой проблемой, "воспользоваться российским IP-адресом".
Кроме того, в официальном Telegram-канале "Тинькофф" опровергает информацию о том, что банк якобы запретил пользоваться приложением клиентам, которые находятся не в России. "Это неправда... Мы не устанавливали никаких ограничений по использованию сервисов "Тинькофф" клиентам из других стран", - заявили в кредитной организации.
Там также добавили, что переключение на российский IP-адрес - временная рекомендация, пока банк полностью не устранит неполадки. "Работаем над тем, чтобы починить все в самое ближайшее время", - добавили в банке.
Мужчина снимает блокировку с iPhone - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:58
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store
 
ЭкономикаТехнологииРоссияТинькофф. Кредитные Системы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала