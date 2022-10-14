Путин призвал использовать потенциал СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом
Путин призвал в полной мере использовать потенциал СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом
Президент Россия Владимир Путин. Архивное фото
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС, в частности речь идёт о борьбе с терроризмом и экстремизмом, также организации могли бы теснее сопрягать усилия в развитии транспортных связей и торговле.
"Полагал бы целесообразным в полной мере использовать потенциал взаимодействием между СНГ и ШОС. В частности, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. Конкретные возможности для этого предоставит подписываемая нами сегодня программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы", - сказал Путин на заседании Совета глав стран СНГ в Астане.
Российский лидер подчеркнул, что СНГ и ШОС также могли бы теснее сопрягать усилия в решении задач по развитию транспортной взаимосвязанности и межрегиональной торговли, в контактах в области культуры, туризма, науки, здравоохранения и гуманитарного сотрудничества.
Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия".