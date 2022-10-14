https://ria.ru/20221014/terrorizm-1823953660.html

Путин призвал использовать потенциал СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом

Путин призвал использовать потенциал СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 14.10.2022

Путин призвал использовать потенциал СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин призвал в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС, в частности речь идёт о борьбе с терроризмом и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:40

2022-10-14T11:40

2022-10-14T11:40

владимир путин

россия

снг

шос

астана

в мире

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594799278_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_a545312b213586de4e0fb9e2de7529e4.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС, в частности речь идёт о борьбе с терроризмом и экстремизмом, также организации могли бы теснее сопрягать усилия в развитии транспортных связей и торговле."Полагал бы целесообразным в полной мере использовать потенциал взаимодействием между СНГ и ШОС. В частности, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. Конкретные возможности для этого предоставит подписываемая нами сегодня программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы", - сказал Путин на заседании Совета глав стран СНГ в Астане.Российский лидер подчеркнул, что СНГ и ШОС также могли бы теснее сопрягать усилия в решении задач по развитию транспортной взаимосвязанности и межрегиональной торговли, в контактах в области культуры, туризма, науки, здравоохранения и гуманитарного сотрудничества.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия".

https://ria.ru/20221014/terrorizm-1823951885.html

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, снг, шос, астана, в мире, терроризм