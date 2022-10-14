https://ria.ru/20221014/tayvan-1824190751.html
Украинские парламентарии планируют посетить Тайвань
Украинские парламентарии планируют посетить Тайвань - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские парламентарии планируют посетить Тайвань
Группа членов Верховной рады Украины планирует посетить Тайвань в конце октября, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:52
2022-10-14T19:52
2022-10-14T23:57
в мире
юлия клименко
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тайбэй
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Группа членов Верховной рады Украины планирует посетить Тайвань в конце октября, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на местный парламент.По сообщению агентства, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня заявил, что несколько украинских депутатов, включая бывшую замминистра экономического развития Юлию Клименко, планируют приехать на 11-ю Глобальную ассамблею Всемирного движения за демократию (WMD), которая пройдет в Тайбэе — столице Тайваня.Согласно информации агентства, ассамблея запланирована на 25-27 октября, ее собираются посетить около 300 активистов, экспертов и чиновников более чем из 70 стран.
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в мире, юлия клименко, тайвань, украина, тайбэй, верховная рада украины
В мире, Юлия Клименко, Тайвань, Украина, Тайбэй, Верховная Рада Украины
19:52 14.10.2022 (обновлено: 23:57 14.10.2022)
Украинские парламентарии планируют посетить Тайвань
Представители Верховной рады Украины планируют посетить Тайвань в конце октября