https://ria.ru/20221014/tayvan-1824190751.html

Украинские парламентарии планируют посетить Тайвань

Украинские парламентарии планируют посетить Тайвань - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские парламентарии планируют посетить Тайвань

Группа членов Верховной рады Украины планирует посетить Тайвань в конце октября, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:52

2022-10-14T19:52

2022-10-14T23:57

в мире

юлия клименко

тайвань

украина

тайбэй

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Группа членов Верховной рады Украины планирует посетить Тайвань в конце октября, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на местный парламент.По сообщению агентства, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня заявил, что несколько украинских депутатов, включая бывшую замминистра экономического развития Юлию Клименко, планируют приехать на 11-ю Глобальную ассамблею Всемирного движения за демократию (WMD), которая пройдет в Тайбэе — столице Тайваня.Согласно информации агентства, ассамблея запланирована на 25-27 октября, ее собираются посетить около 300 активистов, экспертов и чиновников более чем из 70 стран.

https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823431545.html

тайвань

украина

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юлия клименко, тайвань, украина, тайбэй, верховная рада украины