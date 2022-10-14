https://ria.ru/20221014/taliby-1824016084.html
Путин объяснил, почему Москва поддерживает контакты с талибами
Путин объяснил, почему Москва поддерживает контакты с талибами - РИА Новости, 14.10.2022
Путин объяснил, почему Москва поддерживает контакты с талибами
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Афганистане, заявил, что "на наших рубежах" тлеет очаг напряженности, при этом западные спецслужбы... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:51
2022-10-14T13:51
2022-10-14T13:51
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Афганистане, заявил, что "на наших рубежах" тлеет очаг напряженности, при этом западные спецслужбы подпитывают террористические формирования, поэтому Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами."На наших южных рубежах действительно тлеет очаг напряженности, чреватый потоком беженцев, террористическими угрозами... При этом западные - прежде всего американские, британские - спецслужбы подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения "Талибан"*, - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане.Путин подчеркнул, что в интересах приграничных стран не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, москва, афганистан, оон, талибан
В мире, Владимир Путин, Россия, Москва, Афганистан, ООН, Талибан
Путин объяснил, почему Москва поддерживает контакты с талибами
Путин: Россия поддерживает контакты с талибами, видя подпитку Западом их противников
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Афганистане, заявил, что "на наших рубежах" тлеет очаг напряженности, при этом западные спецслужбы подпитывают террористические формирования, поэтому Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами.
"На наших южных рубежах действительно тлеет очаг напряженности, чреватый потоком беженцев, террористическими угрозами... При этом западные - прежде всего американские, британские - спецслужбы подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения "Талибан"*, - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане
.
Путин подчеркнул, что в интересах приграничных стран не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане.
В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность