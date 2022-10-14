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Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН - РИА Новости, 14.10.2022
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Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН
Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН - РИА Новости, 14.10.2022
Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН
Таиланд воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях из-за растущей... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:47
2022-10-14T12:47
в мире
таиланд
есимаса хаяси
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мид японии‎
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БАНГКОК, 14 окт - РИА Новости. Таиланд воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях из-за растущей поляризации отношений между крупными державами и в интересах мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.ГА ООН ранее приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси признал, что лично провел работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших резолюцию."Таиланд привержен целям и принципам Устава ООН, включая территориальную целостность и уважение государственного суверенитета, и в течение долгих лет проводит политику против угрозы силой и применения силы против территориальной целостности другого государства", - сказал агентству Сенграт."Мы воздержались при голосовании по резолюции, опасаясь растущей поляризации международных отношений между крупными державами, которая сводит на нет шансы на мирное и практическое урегулирование конфликта на Украине путем переговоров", - сообщил официальный представитель МИД Таиланда.Он подтвердил позицию страны о необходимости для всех заинтересованных сторон деэскалации ситуации мирными средствами "с перспективой достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта".
https://ria.ru/20221009/delo-1822665565.html
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в мире, таиланд, есимаса хаяси, украина, мид таиланда, мид японии‎, оон
В мире, Таиланд, Есимаса Хаяси, Украина, МИД Таиланда, МИД Японии‎, ООН
12:47 14.10.2022
 
Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН

Представитель МИД Сенграт: Таиланд воздержался при голосовании в ГА ООН ради деэскалации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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БАНГКОК, 14 окт - РИА Новости. Таиланд воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях из-за растущей поляризации отношений между крупными державами и в интересах мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.
ГА ООН ранее приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси признал, что лично провел работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших резолюцию.
Штаб-квартира CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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"Таиланд привержен целям и принципам Устава ООН, включая территориальную целостность и уважение государственного суверенитета, и в течение долгих лет проводит политику против угрозы силой и применения силы против территориальной целостности другого государства", - сказал агентству Сенграт.
"Мы воздержались при голосовании по резолюции, опасаясь растущей поляризации международных отношений между крупными державами, которая сводит на нет шансы на мирное и практическое урегулирование конфликта на Украине путем переговоров", - сообщил официальный представитель МИД Таиланда.
Он подтвердил позицию страны о необходимости для всех заинтересованных сторон деэскалации ситуации мирными средствами "с перспективой достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта".
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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В миреТаиландЕсимаса ХаясиУкраинаМИД ТаиландаМИД Японии‎ООН
 
 
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