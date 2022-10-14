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Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН

Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН - РИА Новости, 14.10.2022

Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН

Таиланд воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях из-за растущей... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:47

2022-10-14T12:47

2022-10-14T12:47

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БАНГКОК, 14 окт - РИА Новости. Таиланд воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях из-за растущей поляризации отношений между крупными державами и в интересах мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.ГА ООН ранее приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси признал, что лично провел работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших резолюцию."Таиланд привержен целям и принципам Устава ООН, включая территориальную целостность и уважение государственного суверенитета, и в течение долгих лет проводит политику против угрозы силой и применения силы против территориальной целостности другого государства", - сказал агентству Сенграт."Мы воздержались при голосовании по резолюции, опасаясь растущей поляризации международных отношений между крупными державами, которая сводит на нет шансы на мирное и практическое урегулирование конфликта на Украине путем переговоров", - сообщил официальный представитель МИД Таиланда.Он подтвердил позицию страны о необходимости для всех заинтересованных сторон деэскалации ситуации мирными средствами "с перспективой достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта".

https://ria.ru/20221009/delo-1822665565.html

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в мире, таиланд, есимаса хаяси, украина, мид таиланда, мид японии‎, оон