https://ria.ru/20221014/svyaschennik-1824017610.html

В РПЦ призвали лишить сана священника, взявшего в руки гранатомет

В РПЦ призвали лишить сана священника, взявшего в руки гранатомет - РИА Новости, 14.10.2022

В РПЦ призвали лишить сана священника, взявшего в руки гранатомет

Стреляющий из гранатомета священник, видео с которым разошлось в интернете, запрещен в служении в 2016 году, заявил замуправделами Московской патриархии епископ РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:54

2022-10-14T13:54

2022-10-14T13:54

религия

московская патриархия

московская духовная академия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Стреляющий из гранатомета священник, видео с которым разошлось в интернете, запрещен в служении в 2016 году, заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), призвав рассмотреть вопрос о лишении его сана.Ранее в интернете был распространен видеоролик, в котором человек в священническом богослужебном облачении делает выстрел из гранатомета, заявляя, что так "Московская духовная академия и семинария сражается с НАТО"."Данное лицо является запрещенным еще в 2016 году священнослужителем Мурманской епархии... В Мурманской епархии сегодня подтвердили, что он "много куролесил" и уже давно на связь с епархией не выходил. Полагаю, что должен быть поставлен вопрос о лишении данного клирика сана", - заявил в своем канале в Telegram епископ Савва.

https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html

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московская патриархия, московская духовная академия