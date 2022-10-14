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Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД - РИА Новости, 14.10.2022
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Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД
Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД - РИА Новости, 14.10.2022
Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД
Москва считает, что договоренность о восстановлении ядерной сделки с Ираном находится в пределах досягаемости, но на ситуацию вокруг СВПД оказывает влияние... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:26
2022-10-14T15:26
в мире
сергей рябков
джон кирби
россия
иран
москва
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва считает, что договоренность о восстановлении ядерной сделки с Ираном находится в пределах досягаемости, но на ситуацию вокруг СВПД оказывает влияние множество конъюнктурных факторов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не готов комментировать оценки, которые звучат из Вашингтона, по той причине, что мы видим с одной стороны, конкретные действия, направленные на усиление санкционного нажима на Иран, а с другой стороны, какие-то политические сигналы в русле того, что СВПД сохраняет шансы на скорое восстановление", - сказал Рябков."Наша позиция сводится к тому, что договоренность в пределах досягаемости. К сожалению, на обстановку влияет множество привходящих факторов, абсолютно конъюнктурных. Это не упрощает решение задачи выхода на окончательный результат", - отметил российский дипломат.По словам Рябкова, Москва, как и раньше, считает, что "достижение договоренности о восстановлении СВПД в интересах всех и она могла бы стать вкладом в укрепление региональной безопасности".Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США выступают за продолжение переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки, однако попытки дипломатического урегулированию "сейчас не работают".
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в мире, сергей рябков, джон кирби, россия, иран, москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Сергей Рябков, Джон Кирби, Россия, Иран, Москва, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
15:26 14.10.2022
 
Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД

Замглавы МИД Рябков: договоренность о восстановлении СВПД в пределах досягаемости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва считает, что договоренность о восстановлении ядерной сделки с Ираном находится в пределах досягаемости, но на ситуацию вокруг СВПД оказывает влияние множество конъюнктурных факторов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не готов комментировать оценки, которые звучат из Вашингтона, по той причине, что мы видим с одной стороны, конкретные действия, направленные на усиление санкционного нажима на Иран, а с другой стороны, какие-то политические сигналы в русле того, что СВПД сохраняет шансы на скорое восстановление", - сказал Рябков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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"Наша позиция сводится к тому, что договоренность в пределах досягаемости. К сожалению, на обстановку влияет множество привходящих факторов, абсолютно конъюнктурных. Это не упрощает решение задачи выхода на окончательный результат", - отметил российский дипломат.
По словам Рябкова, Москва, как и раньше, считает, что "достижение договоренности о восстановлении СВПД в интересах всех и она могла бы стать вкладом в укрепление региональной безопасности".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США выступают за продолжение переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки, однако попытки дипломатического урегулированию "сейчас не работают".
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В миреСергей РябковДжон КирбиРоссияИранМоскваСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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