https://ria.ru/20221014/svpd-1824071942.html

Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД

Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД - РИА Новости, 14.10.2022

Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД

Москва считает, что договоренность о восстановлении ядерной сделки с Ираном находится в пределах досягаемости, но на ситуацию вокруг СВПД оказывает влияние... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:26

2022-10-14T15:26

2022-10-14T15:26

в мире

сергей рябков

джон кирби

россия

иран

москва

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва считает, что договоренность о восстановлении ядерной сделки с Ираном находится в пределах досягаемости, но на ситуацию вокруг СВПД оказывает влияние множество конъюнктурных факторов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не готов комментировать оценки, которые звучат из Вашингтона, по той причине, что мы видим с одной стороны, конкретные действия, направленные на усиление санкционного нажима на Иран, а с другой стороны, какие-то политические сигналы в русле того, что СВПД сохраняет шансы на скорое восстановление", - сказал Рябков."Наша позиция сводится к тому, что договоренность в пределах досягаемости. К сожалению, на обстановку влияет множество привходящих факторов, абсолютно конъюнктурных. Это не упрощает решение задачи выхода на окончательный результат", - отметил российский дипломат.По словам Рябкова, Москва, как и раньше, считает, что "достижение договоренности о восстановлении СВПД в интересах всех и она могла бы стать вкладом в укрепление региональной безопасности".Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США выступают за продолжение переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки, однако попытки дипломатического урегулированию "сейчас не работают".

https://ria.ru/20220919/svpd-1817805292.html

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иран

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, джон кирби, россия, иран, москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)