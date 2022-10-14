https://ria.ru/20221014/stykanfedotova-1823992947.html
Известная дрессировщица лошадей умерла в 35 лет
Известная дрессировщица лошадей умерла в 35 лет - РИА Новости, 14.10.2022
Известная дрессировщица лошадей умерла в 35 лет
Известная дрессировщица лошадей Анастасия Стыкан-Федотова умерла в возрасте 35 лет, сообщается в Telegram-канале Росгосцирка. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:13
2022-10-14T13:13
2022-10-14T13:13
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Известная дрессировщица лошадей Анастасия Стыкан-Федотова умерла в возрасте 35 лет, сообщается в Telegram-канале Росгосцирка.Артистка "скончалась сегодня в одной из столичных клиник. Она не справилась с тяжелым заболеванием, обнаруженным на поздней стадии", — уточняется в публикации. Как рассказали в Росгосцирке, Стыкан-Федотова завоевала "Золотого клоуна" на престижном фестивале циркового искусства в Монако еще в 28 лет — за номер "Эльфория". В работе с животными она отказалась от уздечки, седла и шпор."Животные во время исполнения сложных трюков находились на манеже в абсолютно свободном состоянии. Дрессировщица всегда демонстрировала удивительные взаимоотношения с ними, достигнутые глубокой любовью и пониманием между человеком и лошадьми", — добавили в организации.Анастасия Стыкан-Федотова — представительница цирковой династии Федотовых в третьем поколении. Ее бабушка и дедушка Любовь и Борис Федотовы – дрессировщики экзотических животных, в 1980 году они создали аттракцион "Здравствуй, мир!" с участием 18 видов животных и первыми в мире смогли объездить лошадь Пржевальского. Родители артистки — руководители цирка "Сафари" с участием экзотических животных, заслуженные артисты России Елена Федотова и Сергей Нестеров.
https://ria.ru/20221011/stoker-1823018014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, сергей нестеров, монако, россия, росгосцирк, московский цирк никулина, лошади
Культура, Новости культуры, Сергей Нестеров, Монако, Россия, Росгосцирк, Московский цирк Никулина, лошади
Известная дрессировщица лошадей умерла в 35 лет
Известная дрессировщица лошадей Стыкан-Федотова умерла в 35 лет
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Известная дрессировщица лошадей Анастасия Стыкан-Федотова умерла в возрасте 35 лет, сообщается
в Telegram-канале Росгосцирка.
Артистка "скончалась сегодня в одной из столичных клиник. Она не справилась с тяжелым заболеванием, обнаруженным на поздней стадии", — уточняется в публикации.
Как рассказали в Росгосцирке, Стыкан-Федотова завоевала "Золотого клоуна" на престижном фестивале циркового искусства в Монако еще в 28 лет — за номер "Эльфория". В работе с животными она отказалась от уздечки, седла и шпор.
"Животные во время исполнения сложных трюков находились на манеже в абсолютно свободном состоянии. Дрессировщица всегда демонстрировала удивительные взаимоотношения с ними, достигнутые глубокой любовью и пониманием между человеком и лошадьми", — добавили в организации.
Анастасия Стыкан-Федотова — представительница цирковой династии Федотовых в третьем поколении. Ее бабушка и дедушка Любовь и Борис Федотовы – дрессировщики экзотических животных, в 1980 году они создали аттракцион "Здравствуй, мир!" с участием 18 видов животных и первыми в мире смогли объездить лошадь Пржевальского. Родители артистки — руководители цирка "Сафари" с участием экзотических животных, заслуженные артисты России Елена Федотова и Сергей Нестеров.