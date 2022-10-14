https://ria.ru/20221014/stroiteli-1824073779.html

Тульские строители подготовили к зиме дома в подшефном Мариуполе

Тульские строители подготовили к зиме дома в подшефном Мариуполе - РИА Новости, 14.10.2022

Тульские строители подготовили к зиме дома в подшефном Мариуполе

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина тульские строители подготовили к отопительному сезону 16 многоквартирных домов в подшефном Мариуполе,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:29

тульская область

алексей дюмин

мариуполь

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ТУЛА, 14 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина тульские строители подготовили к отопительному сезону 16 многоквартирных домов в подшефном Мариуполе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По словам собеседника агентства, помощь Мариуполю оказывается регионом в рамках соглашения между Тульской областью и Донецкой Народной Республикой.В 16 многоквартирных домах капитально отремонтировали кровли, системы водоотведения, водо-, тепло-, электро- и газоснабжения. Дома подключены к магистральным инженерным сетям. Заменены около трех тысяч оконных блоков."На закрепленной за регионом территории Мариуполя ведется подготовка к отопительному сезону. Для снижения аварийности заменены магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения, запорная арматура. Проведены ревизия и обслуживание сетей водоотведения. Водоснабжение и водоотведение всех объектов проходят в штатном режиме. Опрессовано 2,5 километра внутриквартальных сетей теплоснабжения", – сообщил представитель правительства.Он добавил, что при содействии Минстроя России с существенным опережением графика ведется строительство блочно-модульной котельной. Всё технологическое оборудование доставлено на строительную площадку, основная его часть смонтирована. Завершены основные работы по подключению к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения резервного водоснабжения котельной пробурена скважина.Кроме того, тульские строители завершили ремонт общежития профессионального лицея, которое будет передано под маневренный жилищный фонд. В ближайшее время в здании разместят мариупольцев, оставшихся без крыши над головой.

https://ria.ru/20220919/nagrazhdenie-1817894561.html

https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821516266.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, мариуполь, жкх, общество