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Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения - РИА Новости, 14.10.2022
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Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения
Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения - РИА Новости, 14.10.2022
Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, без них Москва... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T03:22
2022-10-14T03:57
ангела меркель
владимир путин
сша
германия
нато
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, без них Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой "Новороссии" от нацистов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства Сергей Степашин.За годы президентства Путин стал "более жестким", считает Степашин."Он меня менял на посту премьер-министра, и я помню, как мы думали и надеялись, что мы действительно с Западом задружились по-взрослому. Я на это рассчитывал, и покойный Борис Николаевич, и президент", - сообщил Степашин.По словам бывшего главы кабмина, Путин проводил встречи с президентом США, с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, с которыми Россия договаривалась по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора, которые в конечном счете не выполнялись."Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну", - добавил Степашин.
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ангела меркель, владимир путин, сша, германия, нато, сергей степашин
Ангела Меркель, Владимир Путин, США, Германия, НАТО, Сергей Степашин
03:22 14.10.2022 (обновлено: 03:57 14.10.2022)
 
Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения

Экс-премьер России Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, без них Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой "Новороссии" от нацистов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства Сергей Степашин.
"Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, канцлер ФРГ обратилась: "Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться", - рассказал Степашин в беседе с РИА Новости.
За годы президентства Путин стал "более жестким", считает Степашин.
"Он меня менял на посту премьер-министра, и я помню, как мы думали и надеялись, что мы действительно с Западом задружились по-взрослому. Я на это рассчитывал, и покойный Борис Николаевич, и президент", - сообщил Степашин.
По словам бывшего главы кабмина, Путин проводил встречи с президентом США, с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, с которыми Россия договаривалась по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора, которые в конечном счете не выполнялись.
"Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну", - добавил Степашин.
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Ангела МеркельВладимир ПутинСШАГерманияНАТОСергей Степашин
 
 
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