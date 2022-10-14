https://ria.ru/20221014/stepashin-1823882588.html

Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения

Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения - РИА Новости, 14.10.2022

Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, без них Москва... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:22

2022-10-14T03:22

2022-10-14T03:57

ангела меркель

владимир путин

сша

германия

нато

сергей степашин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, без них Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой "Новороссии" от нацистов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства Сергей Степашин.За годы президентства Путин стал "более жестким", считает Степашин."Он меня менял на посту премьер-министра, и я помню, как мы думали и надеялись, что мы действительно с Западом задружились по-взрослому. Я на это рассчитывал, и покойный Борис Николаевич, и президент", - сообщил Степашин.По словам бывшего главы кабмина, Путин проводил встречи с президентом США, с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, с которыми Россия договаривалась по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора, которые в конечном счете не выполнялись."Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну", - добавил Степашин.

https://ria.ru/20220703/soglashenie-1799903302.html

сша

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ангела меркель, владимир путин, сша, германия, нато, сергей степашин