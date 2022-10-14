Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев
Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев 2022 года
Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за восемь месяцев 2022 года, в тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62, сообщается на сайте мэра столицы.
"Москва продолжает переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Так, был сформирован и опубликован обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за восемь месяцев текущего года. В тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62", - говорится в сообщении.
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По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, приведенным на портале, более трех лет в Москве проводится масштабная работа по улучшению оказания онкологической медицинской помощи. Кроме того, с 2022 года начался переход к ценностно ориентированному здравоохранению.
"Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний - четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. На их основе в июне мы впервые опубликовали рейтинг многопрофильных онкологических стационаров... Рейтинг сформирован из двух составляющих: медицинских показателей и отзывов пациентов", - добавляются слова Раковой.