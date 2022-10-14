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Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев - РИА Новости, 14.10.2022
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Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев
Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев - РИА Новости, 14.10.2022
Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев
Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за восемь месяцев 2022 года, в тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:49
2022-10-14T10:49
общество
анастасия ракова
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за восемь месяцев 2022 года, в тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62, сообщается на сайте мэра столицы."Москва продолжает переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Так, был сформирован и опубликован обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за восемь месяцев текущего года. В тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62", - говорится в сообщении.По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, приведенным на портале, более трех лет в Москве проводится масштабная работа по улучшению оказания онкологической медицинской помощи. Кроме того, с 2022 года начался переход к ценностно ориентированному здравоохранению."Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний - четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. На их основе в июне мы впервые опубликовали рейтинг многопрофильных онкологических стационаров... Рейтинг сформирован из двух составляющих: медицинских показателей и отзывов пациентов", - добавляются слова Раковой.
https://ria.ru/20221004/moskva-1821321821.html
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общество, анастасия ракова , москва, здоровье - общество
Общество, Анастасия Ракова , Москва, Здоровье - Общество
10:49 14.10.2022
 
Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев

Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев 2022 года

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за восемь месяцев 2022 года, в тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62, сообщается на сайте мэра столицы.
"Москва продолжает переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Так, был сформирован и опубликован обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за восемь месяцев текущего года. В тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62", - говорится в сообщении.
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По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, приведенным на портале, более трех лет в Москве проводится масштабная работа по улучшению оказания онкологической медицинской помощи. Кроме того, с 2022 года начался переход к ценностно ориентированному здравоохранению.
"Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний - четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. На их основе в июне мы впервые опубликовали рейтинг многопрофильных онкологических стационаров... Рейтинг сформирован из двух составляющих: медицинских показателей и отзывов пациентов", - добавляются слова Раковой.
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ОбществоАнастасия РаковаМоскваЗдоровье - Общество
 
 
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