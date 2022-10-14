https://ria.ru/20221014/statsionary-1823934634.html

Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев

Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев - РИА Новости, 14.10.2022

Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за 8 месяцев

Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за восемь месяцев 2022 года, в тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:49

2022-10-14T10:49

2022-10-14T10:49

общество

анастасия ракова

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Опубликован рейтинг лучших онкологических стационаров в Москве за восемь месяцев 2022 года, в тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62, сообщается на сайте мэра столицы."Москва продолжает переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Так, был сформирован и опубликован обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за восемь месяцев текущего года. В тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62", - говорится в сообщении.По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, приведенным на портале, более трех лет в Москве проводится масштабная работа по улучшению оказания онкологической медицинской помощи. Кроме того, с 2022 года начался переход к ценностно ориентированному здравоохранению."Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний - четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. На их основе в июне мы впервые опубликовали рейтинг многопрофильных онкологических стационаров... Рейтинг сформирован из двух составляющих: медицинских показателей и отзывов пациентов", - добавляются слова Раковой.

https://ria.ru/20221004/moskva-1821321821.html

https://ria.ru/20220928/meduchrezhdeniya-1820150061.html

москва

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, анастасия ракова , москва, здоровье - общество