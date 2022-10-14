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Подоляк прокомментировал слова Маска о работе Starlink на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
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Подоляк прокомментировал слова Маска о работе Starlink на Украине
Подоляк прокомментировал слова Маска о работе Starlink на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Подоляк прокомментировал слова Маска о работе Starlink на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев придумает, как обеспечить функционирование Starlink после отказа американского... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:35
2022-10-14T20:31
в мире
илон маск
владимир зеленский
михаил подоляк
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев придумает, как обеспечить функционирование Starlink после отказа американского предпринимателя Илона Маска финансировать услуги связи, поставляемые его компанией на Украине.Маск в пятницу подтвердил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink, он также заявил, что всего лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.Ранее журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter, что решение Маска больше не оплачивать обслуживание его системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как Мельник нецензурно посоветовал Маску убираться к черту.Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Украине было передано в совокупности порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В пятницу Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу текущего года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
https://ria.ru/20221014/starlink-1824178264.html
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в мире, илон маск, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, министерство обороны сша, сша
В мире, Илон Маск, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украина, Министерство обороны США, США
19:35 14.10.2022 (обновлено: 20:31 14.10.2022)
 
Подоляк прокомментировал слова Маска о работе Starlink на Украине

Советник Зеленского Подоляк заявил, что Украина найдет способ обеспечить работу Starlink

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев придумает, как обеспечить функционирование Starlink после отказа американского предпринимателя Илона Маска финансировать услуги связи, поставляемые его компанией на Украине.
"Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров", - написал Подоляк в Twitter.
Маск в пятницу подтвердил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink, он также заявил, что всего лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Ранее журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter, что решение Маска больше не оплачивать обслуживание его системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как Мельник нецензурно посоветовал Маску убираться к черту.
Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Украине было передано в совокупности порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В пятницу Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу текущего года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 19:03
США подтвердили переговоры с компанией Маска по работе Starlink на Украине
 
В миреИлон МаскВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякУкраинаМинистерство обороны СШАСША
 
 
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