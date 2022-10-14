https://ria.ru/20221014/starlink-1824181526.html

В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для ВСУ

В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022

В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для ВСУ

Пентагон заявил, что может найти партнеров, альтернативных компании Илона Маска, для обеспечения украинских военных спутниковой связью. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:14

2022-10-14T19:14

2022-10-14T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

андрей мельник

германия

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823904507_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_281e58ca2687a8fe0750ca34e825c359.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Пентагон заявил, что может найти партнеров, альтернативных компании Илона Маска, для обеспечения украинских военных спутниковой связью.Ранее СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов."Есть другие, не только SpaceX, другие структуры, с которыми мы можем партнерствовать в том, чтобы обеспечить Украину тем, в чем она нуждается", - сказала официальный представитель министерство обороны США.Она добавила, что Пентагон ведет переговоры по поводу предоставления услуг спутниковой связи с SpaceX и "другими компаниями", но отказалась сообщать какие-либо подробности.Маск в пятницу подтвердил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Комментируя ситуацию, он также дал понять, что лишь следует совету пославшего его по матери бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

https://ria.ru/20221013/starlink-1823813606.html

https://ria.ru/20221009/starlink-1822648076.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны сша, андрей мельник, германия, spacex