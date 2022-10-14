https://ria.ru/20221014/starlink-1824181526.html
В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для ВСУ
В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для ВСУ
Пентагон заявил, что может найти партнеров, альтернативных компании Илона Маска, для обеспечения украинских военных спутниковой связью. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:14
2022-10-14T19:14
2022-10-14T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
андрей мельник
германия
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823904507_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_281e58ca2687a8fe0750ca34e825c359.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Пентагон заявил, что может найти партнеров, альтернативных компании Илона Маска, для обеспечения украинских военных спутниковой связью.Ранее СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов."Есть другие, не только SpaceX, другие структуры, с которыми мы можем партнерствовать в том, чтобы обеспечить Украину тем, в чем она нуждается", - сказала официальный представитель министерство обороны США.Она добавила, что Пентагон ведет переговоры по поводу предоставления услуг спутниковой связи с SpaceX и "другими компаниями", но отказалась сообщать какие-либо подробности.Маск в пятницу подтвердил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Комментируя ситуацию, он также дал понять, что лишь следует совету пославшего его по матери бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
https://ria.ru/20221013/starlink-1823813606.html
https://ria.ru/20221009/starlink-1822648076.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823904507_475:489:2554:2048_1920x0_80_0_0_08ecb94b25647b98e1df039b613925cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, андрей мельник, германия, spacex
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, Андрей Мельник, Германия, SpaceX
19:14 14.10.2022 (обновлено: 19:32 14.10.2022)
В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для ВСУ
Пентагон заявил, что может найти замену Starlink для обеспечения ВСУ спутниковой связью