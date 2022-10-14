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США подтвердили переговоры с компанией Маска по работе Starlink на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
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США подтвердили переговоры с компанией Маска по работе Starlink на Украине
США подтвердили переговоры с компанией Маска по работе Starlink на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
США подтвердили переговоры с компанией Маска по работе Starlink на Украине
Пентагон ведет переговоры с компанией Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:03
2022-10-14T19:17
украина
сша
министерство обороны сша
в мире
илон маск
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Пентагон ведет переговоры с компанией Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи, сообщили журналистам представители министерства обороны США.Ранее СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов."Единственное, что я могу сказать сейчас, – это то, что мы находимся в контакте со SpaceX по этому поводу, по поводу Starlink, но больше сказать мне сейчас нечего", - ответила на вопросы официальный представитель Пентагона.Источник в американских военных кругах сказал журналистам, что Starlink доказал "исключительную эффективность" в ходе боевых действий на Украине, и в Пентагоне считают необходимым, чтобы украинские военные сохраняли подобные возможности."Мы прорабатываем с нашими партнерами и союзниками все варианты, как мы можем удовлетворить актуальные потребности украинцев", - добавил он.Маск в пятницу подтвердил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Комментируя ситуацию, он также дал понять, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
https://ria.ru/20221014/starlink-1824132899.html
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украина, сша, министерство обороны сша, в мире, илон маск
Украина, США, Министерство обороны США, В мире, Илон Маск
19:03 14.10.2022 (обновлено: 19:17 14.10.2022)
 
США подтвердили переговоры с компанией Маска по работе Starlink на Украине

Пентагон подтвердил переговоры с компанией Маска по поводу работы Starlink на Украине

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Пентагон ведет переговоры с компанией Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи, сообщили журналистам представители министерства обороны США.
Ранее СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
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"Единственное, что я могу сказать сейчас, – это то, что мы находимся в контакте со SpaceX по этому поводу, по поводу Starlink, но больше сказать мне сейчас нечего", - ответила на вопросы официальный представитель Пентагона.
Источник в американских военных кругах сказал журналистам, что Starlink доказал "исключительную эффективность" в ходе боевых действий на Украине, и в Пентагоне считают необходимым, чтобы украинские военные сохраняли подобные возможности.
"Мы прорабатываем с нашими партнерами и союзниками все варианты, как мы можем удовлетворить актуальные потребности украинцев", - добавил он.
Маск в пятницу подтвердил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Комментируя ситуацию, он также дал понять, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
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