https://ria.ru/20221014/stakhovanie-1824160657.html

Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами

Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами - РИА Новости, 14.10.2022

Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) разозлила украинские власти тем, что не отговорила своих членов от страхования... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:22

2022-10-14T18:22

2022-10-14T18:22

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) разозлила украинские власти тем, что не отговорила своих членов от страхования транспортировки российской нефти, сообщает газета Guardian.Согласно изданию, глава украинского нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил IGP&I письмо, в котором попросил уведомить членов о включении ряда греческих судоходных компаний в украинскую базу данных "спонсоров войны" за транспортировку российской нефти. Однако председатель группы Пол Дженнингс заявил, что фирмы из Греции действовали в рамках закона.В сентябре Новиков вновь обратился к IGP&I с призывом направить членам призыв не вести дела с россиянами. Ассоциация в свою очередь 11 октября выпустила циркуляр, в котором сообщила о периоде перестрахования, "связанном с транспортировкой российской продукции... до 5 февраля 2023 года".Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221005/potolok-1821649087.html

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экономика, россия, евросоюз, греция, украина, в мире