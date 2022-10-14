Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами
Guardian: Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами
Танкеры с нефтью. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) разозлила украинские власти тем, что не отговорила своих членов от страхования транспортировки российской нефти, сообщает газета Guardian.
Согласно изданию, глава украинского нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил IGP&I письмо, в котором попросил уведомить членов о включении ряда греческих судоходных компаний в украинскую базу данных "спонсоров войны" за транспортировку российской нефти. Однако председатель группы Пол Дженнингс заявил, что фирмы из Греции действовали в рамках закона.
"В частности, в рамках шестого пакета санкций ЕС существуют исключения из запретов, которые разрешают перевозить часть нефтяных грузов из РФ в ЕС, также нет общего запрета на транспортировку российских нефтяных грузов в третьи страны", - приводит газета слова из ответа Дженнингса.
В сентябре Новиков вновь обратился к IGP&I с призывом направить членам призыв не вести дела с россиянами. Ассоциация в свою очередь 11 октября выпустила циркуляр, в котором сообщила о периоде перестрахования, "связанном с транспортировкой российской продукции... до 5 февраля 2023 года".
Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.