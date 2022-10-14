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Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами - РИА Новости, 14.10.2022
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Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами
Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами - РИА Новости, 14.10.2022
Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) разозлила украинские власти тем, что не отговорила своих членов от страхования... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:22
2022-10-14T18:22
экономика
россия
евросоюз
греция
украина
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&amp;I) разозлила украинские власти тем, что не отговорила своих членов от страхования транспортировки российской нефти, сообщает газета Guardian.Согласно изданию, глава украинского нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил IGP&amp;I письмо, в котором попросил уведомить членов о включении ряда греческих судоходных компаний в украинскую базу данных "спонсоров войны" за транспортировку российской нефти. Однако председатель группы Пол Дженнингс заявил, что фирмы из Греции действовали в рамках закона.В сентябре Новиков вновь обратился к IGP&amp;I с призывом направить членам призыв не вести дела с россиянами. Ассоциация в свою очередь 11 октября выпустила циркуляр, в котором сообщила о периоде перестрахования, "связанном с транспортировкой российской продукции... до 5 февраля 2023 года".Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
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экономика, россия, евросоюз, греция, украина, в мире
Экономика, Россия, Евросоюз, Греция, Украина, В мире
18:22 14.10.2022
 
Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами

Guardian: Киев разозлился на страховщиков судовладельцев за ведение дел с россиянами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкеры с нефтью. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) разозлила украинские власти тем, что не отговорила своих членов от страхования транспортировки российской нефти, сообщает газета Guardian.
Согласно изданию, глава украинского нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил IGP&I письмо, в котором попросил уведомить членов о включении ряда греческих судоходных компаний в украинскую базу данных "спонсоров войны" за транспортировку российской нефти. Однако председатель группы Пол Дженнингс заявил, что фирмы из Греции действовали в рамках закона.
"В частности, в рамках шестого пакета санкций ЕС существуют исключения из запретов, которые разрешают перевозить часть нефтяных грузов из РФ в ЕС, также нет общего запрета на транспортировку российских нефтяных грузов в третьи страны", - приводит газета слова из ответа Дженнингса.
В сентябре Новиков вновь обратился к IGP&I с призывом направить членам призыв не вести дела с россиянами. Ассоциация в свою очередь 11 октября выпустила циркуляр, в котором сообщила о периоде перестрахования, "связанном с транспортировкой российской продукции... до 5 февраля 2023 года".
Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти
 
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