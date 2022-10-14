https://ria.ru/20221014/ssha-1824139327.html

США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи

США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 14.10.2022

США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи

США планируют послать Киеву броневики, боеприпасы в рамках очередного пакета помощи в 725 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:32

2022-10-14T17:32

2022-10-14T17:33

в мире

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США планируют послать Киеву броневики, боеприпасы в рамках очередного пакета помощи в 725 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников."США планируют послать боеприпасы, Humvee на Украину в рамках последнего пакета помощи на 725 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато