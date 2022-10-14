https://ria.ru/20221014/ssha-1824139327.html
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 14.10.2022
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи
США планируют послать Киеву броневики, боеприпасы в рамках очередного пакета помощи в 725 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:32
2022-10-14T17:32
2022-10-14T17:33
в мире
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США планируют послать Киеву броневики, боеприпасы в рамках очередного пакета помощи в 725 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников."США планируют послать боеприпасы, Humvee на Украину в рамках последнего пакета помощи на 725 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
17:32 14.10.2022 (обновлено: 17:33 14.10.2022)
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи
Рейтер: США передадут Киеву боеприпасы в рамках пакета помощи на 725 миллионов долларов