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США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ssha-1824139327.html
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 14.10.2022
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи
США планируют послать Киеву броневики, боеприпасы в рамках очередного пакета помощи в 725 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:32
2022-10-14T17:33
в мире
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США планируют послать Киеву броневики, боеприпасы в рамках очередного пакета помощи в 725 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников."США планируют послать боеприпасы, Humvee на Украину в рамках последнего пакета помощи на 725 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
17:32 14.10.2022 (обновлено: 17:33 14.10.2022)
 
США планируют передать Киеву боеприпасы в рамках нового пакета помощи

Рейтер: США передадут Киеву боеприпасы в рамках пакета помощи на 725 миллионов долларов

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США планируют послать Киеву броневики, боеприпасы в рамках очередного пакета помощи в 725 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.
"США планируют послать боеприпасы, Humvee на Украину в рамках последнего пакета помощи на 725 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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