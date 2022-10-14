17:05 14.10.2022 (обновлено: 17:43 14.10.2022)
В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине
NI: США резко изменят курс по Украине в случае больших военных потерь в своей армии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство США и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях в живой силе, заявил обозреватель The National Interest Леон Хадар.
"Если это произойдет [участие Вооруженных сил США в боевых действиях] и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс", — отметил колумнист.
По его словам, вступление Запада в непосредственное противостояние с Москвой разожжет среди американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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