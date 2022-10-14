https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html

В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине

В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине - РИА Новости, 14.10.2022

В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине

Правительство США и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:05

2022-10-14T17:05

2022-10-14T17:43

политика

украина

америка

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вооруженные силы сша

нато

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство США и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях в живой силе, заявил обозреватель The National Interest Леон Хадар.По его словам, вступление Запада в непосредственное противостояние с Москвой разожжет среди американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221014/vsu-1824061677.html

https://ria.ru/20221008/zapad-1822521916.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, америка, россия, вооруженные силы сша, нато, сша