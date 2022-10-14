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В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html
В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине
В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине - РИА Новости, 14.10.2022
В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине
Правительство США и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:05
2022-10-14T17:43
политика
украина
америка
россия
вооруженные силы сша
нато
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство США и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях в живой силе, заявил обозреватель The National Interest Леон Хадар.По его словам, вступление Запада в непосредственное противостояние с Москвой разожжет среди американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20221014/vsu-1824061677.html
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политика, украина, америка, россия, вооруженные силы сша, нато, сша
Политика, Украина, Америка, Россия, Вооруженные силы США, НАТО, США, Специальная военная операция на Украине
17:05 14.10.2022 (обновлено: 17:43 14.10.2022)
 
В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине

NI: США резко изменят курс по Украине в случае больших военных потерь в своей армии

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
Артиллеристы армии США во время учений в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство США и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях в живой силе, заявил обозреватель The National Interest Леон Хадар.

"Если это произойдет [участие Вооруженных сил США в боевых действиях] и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс", — отметил колумнист.

По его словам, вступление Запада в непосредственное противостояние с Москвой разожжет среди американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.
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Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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