12:20 14.10.2022 (обновлено: 13:09 14.10.2022)
В США сравнили надвигающийся мировой кризис с крушением поезда
Американский экономист Рубини сравнил мировую экономическую ситуацию с крушением поезда
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Угрозы в мировой экономике значительно возрастают, заявил в интервью для Newsweek бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.
"Мировая экономическая ситуация напоминает крушение поезда в замедленной съемке", — сказал он.
В своей книге "МегаУгрозы: 10 опасных тенденций, угрожающих нашему будущему, и как их пережить", опубликованной в октябре, профессор написал, что в следующей декаде, по его прогнозам, ожидается явление, которое он окрестил "Матерью всех долговых кризисов".
Nesweek также приводит данные, согласно которым индекс потребительских цен в США вырос на 8,2 процента, а месячная инфляция – на 0,4 процента.
"Налицо экономический и финансовый ущерб", — прокомментировал ситуацию экономист.
Он также отметил, что мир погрузился в "геополитическую депрессию". Среди факторов, которые привели мировую экономику в такое состояние, профессор отметил напряжение между Китаем и Тайванем, запуски ракет Северной Кореей, конфликт между Россией и Украиной, и многие другие. Эти факторы, отметил Рубини, ведут мир на "курс столкновения, который постоянно ускоряется".
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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