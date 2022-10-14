https://ria.ru/20221014/ssha-1823969928.html

В США сравнили надвигающийся мировой кризис с крушением поезда

В США сравнили надвигающийся мировой кризис с крушением поезда - РИА Новости, 14.10.2022

В США сравнили надвигающийся мировой кризис с крушением поезда

Угрозы в мировой экономике значительно возрастают, заявил в интервью для Newsweek бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:20

2022-10-14T12:20

2022-10-14T13:09

экономика

цены на нефть

сша

китай

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Угрозы в мировой экономике значительно возрастают, заявил в интервью для Newsweek бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.В своей книге "МегаУгрозы: 10 опасных тенденций, угрожающих нашему будущему, и как их пережить", опубликованной в октябре, профессор написал, что в следующей декаде, по его прогнозам, ожидается явление, которое он окрестил "Матерью всех долговых кризисов".Nesweek также приводит данные, согласно которым индекс потребительских цен в США вырос на 8,2 процента, а месячная инфляция – на 0,4 процента."Налицо экономический и финансовый ущерб", — прокомментировал ситуацию экономист.Он также отметил, что мир погрузился в "геополитическую депрессию". Среди факторов, которые привели мировую экономику в такое состояние, профессор отметил напряжение между Китаем и Тайванем, запуски ракет Северной Кореей, конфликт между Россией и Украиной, и многие другие. Эти факторы, отметил Рубини, ведут мир на "курс столкновения, который постоянно ускоряется".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221014/bayden-1823891310.html

https://ria.ru/20221013/krizis-1823811630.html

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экономика, цены на нефть, сша, китай, тайвань