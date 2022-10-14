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США созревают для возвращения к нормальности

США созревают для возвращения к нормальности - РИА Новости, 14.10.2022

США созревают для возвращения к нормальности

Вот газетная информация с придыханием и волнением: Скотт Кеннеди, американский эксперт по Китаю, прибыл в эту страну с благородной целью — привести отношения... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:10

авторы

сша

китай

министерство обороны сша

центр стратегических и международных исследований

в мире

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Вот газетная информация с придыханием и волнением: Скотт Кеннеди, американский эксперт по Китаю, прибыл в эту страну с благородной целью — привести отношения двух стран в порядок. Его принял целый заместитель министра иностранных дел! Речь о том, чтобы ломать стереотипы и непонимание с обеих сторон!Кто такой этот Кеннеди? Даже не родственник покойного президента, между прочим. Отличный специалист по экономическим связям двух стран, замдиректора якобы нейтрального и двухпартийного Центра стратегических и международных исследований. И все. Когда это было, чтобы поездка одного из толпы экспертов удостаивалась длинной и вдохновенной статьи в ведущей газете региона?Но, видимо, ситуация не только между США и Китаем, но между Россией и Западом, Западом и Китаем такова, что множество народа уже хочет прорыва к нормальности. Начать этот прорыв может кто и что угодно — эксперт-одиночка или команда по пинг-понгу, как это было в довольно похожей ситуации в 1971 году.Отношения Китая с США выглядят хуже некуда, но оптимисты скажут вам, что всегда может быть еще хуже. Только что Америка ввела против Пекина очередной пакет санкций — или как там это сейчас называется: еще 13 китайских компаний были включены решением Пентагона в черный список тех, в кого запрещено инвестировать американские деньги. А Министерство торговли выдвинуло свой список — тех, кто в Китае производит полупроводники. Им нельзя поставлять из США и покорного таковым мира, в сущности, ничего. Общая идея идет еще со времен Дональда Трампа — что надо вернуть в Америку производственную базу хотя бы ключевых технологий.Вообще-то это сейчас важная тема в СМИ самих США — не слишком ли стараются со всеми этими санкциями/ограничениями, ведь под них регулярно подпадает, прямо или косвенно, и круг союзников и друзей.Интересно, что Пентагон из своих санкционных списков, подумав, исключил сплавы китайского происхождения, которые употребляются при сборке самолета F-35. Здесь штука в том, что у Китая есть монополия на некоторые редкоземельные элементы, которые как раз в эти сплавы и входят. То есть без Китая эти самолеты не полетят — неудобно получается. Но в Пекине подумали — и наложили санкции на всю Lockheed Martin, которая производит те самые F-35. Потому что корпорация поставляет вооружения Тайваню.Самый простой диагноз для вообще всего происходящего на мировой арене — что оно далеко от нормальности. Нормальность бывает не обязательно добрая, но когда текущая ситуация не устраивает вообще никого — это означает, что вскоре она изменится или начнет меняться. Да, в Китае тоже не очень рады происходящему, Китай, как и Россия, в идеале хочет торговать и вести диалог со всеми, с Западом и Востоком. Поэтому любые попытки даже довольно скромных персонажей хотя бы сказать слова типа "привести отношения двух стран в порядок" вызывают нездоровый энтузиазм публики.В целом происходящее сильно напоминает первую половину 70-х годов. Америка шла к поражению в Индокитае и соответствующему расставанию с массой иллюзий, в том числе иллюзий о собственном всесилии в борьбе с коммунистическими режимами типа СССР или Китая. При этом внутри американского общества тоже происходил переворот — смена поколений, раскол и уныние. Это был страшный удар по идеалистам, окружавшим президента Кеннеди (не родственника китаисту Скотту Кеннеди). Они ведь горели бешеным энтузиазмом, пытались подмять под себя весь мир, но особенно Кубу, Вьетнам, да и СССР с Китаем…Что тогда началось: между Москвой и Вашингтоном пошла разрядка напряженности. Она двигалась с двух сторон, поскольку от официально (и неумело) подогревавшейся ненависти устали не только американцы.Тут такая история: поколение шестидесятников в СССР стало уже легендой, запечатленной на экранах и в книгах. Но ведь было и следующее поколение, более того, оно по большей части живо и сегодня.Наши семидесятники (если есть такой термин) — то были молодые люди, повально англоязычные благодаря детальному, до ноты, знанию всего о великой эпохе рок-музыки. И при массе комплексов неполноценности (из-за отсутствия джинсов и жвачки в свободной продаже) семидесятники хотели не просто дружбы со сверстниками из США или Европы, а жаждали признания с той стороны достижений и общих заслуг нового советского поколения, а то и восхищения его образованностью и прочими талантами. И это было поколение, как минимум морщившееся от очевидно провалившегося советского проекта, с его обязательной и неуклюжей антизападностью."Гудбай, Америка" пришло позже, в 90-е, когда у нас множество народа с глубинной Америкой (или Европой) познакомилось. А в 1975-м была, например, космическая стыковка "Аполлона" и "Союза" как символ того мира, которого все хотели. Стартовала та программа, понятно, раньше, в начале 70-х, как прекрасное упражнение в идеализме — но и как факт признания тупика конфронтации.Мечта о сотрудничестве и взаимном уважении — это было нормально? Да, без сомнения. И сегодня, относительно скоро, уставшие от ненормальности западники, как, впрочем, и мы, тоже захотят новых стыковок. Кстати, это уже происходит, и именно в космосе — напомню, что на Международную космическую станцию только что отправился американский Crew Dragon, на борту его наша соотечественница Анна Кикина. И посмотрите на реакцию какой-то части американского общества — она очень даже положительная. Совсем не тот вой с травлей, что только что творился вокруг разных международных спортивных событий: с чего бы это?Но в те же 70-е происходило и вот что: проиграв в Индокитае, американская внешняя политика натравила на СССР Китай в обмен на будущее дипломатическое признание такового и на будущее постепенное развитие торговли. В Китай поехали сначала госсекретарь, потом президент США. Москве это мало понравилось — события на нашей с КНР границе, на Даманском, были только в 1969 году.И началась долгая игра по приручению и СССР, и Китая к их, американской, нормальности. Провал таковой в США признали только сейчас, откуда и начался нынешний приступ глобальной ненормальности и безумия. Но ненормальность вечно длиться не может, колесо Сансары крутится обратно в 70-е, и масса народа очень хочет его ускорить.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823505111.html

https://ria.ru/20221013/chipy-1823817310.html

https://ria.ru/20221012/istrebitel-1822277628.html

https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

https://ria.ru/20221012/kitay-1823505111.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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авторы, сша, китай, министерство обороны сша, центр стратегических и международных исследований , в мире