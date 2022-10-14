Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/spg-1824023281.html
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ - РИА Новости, 14.10.2022
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ
Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь текущего года до 15 миллиардов кубометров с 10 миллиардов за... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:59
2022-10-14T14:14
экономика
евросоюз
еврокомиссия
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь текущего года до 15 миллиардов кубометров с 10 миллиардов за аналогичный период прошлого года, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Я говорю о первых девяти месяцах года. В 2021 году было всего почти 53 миллиарда кубометров, в 2022 году - почти 88 миллиардов кубометров. Что касается России - 20% в прошлом году представляют собой 10 миллиардов кубометров, а 17% этого года - это 15 миллиардов кубометров", - ответил он на вопрос о физических объемах импорта российского СПГ в ЕС.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823586052.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
13:59 14.10.2022 (обновлено: 14:14 14.10.2022)
 
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ

ЕС нарастил импорт российского СПГ за девять месяцев 2021 года до 15 миллиардов кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь текущего года до 15 миллиардов кубометров с 10 миллиардов за аналогичный период прошлого года, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге.
"Я говорю о первых девяти месяцах года. В 2021 году было всего почти 53 миллиарда кубометров, в 2022 году - почти 88 миллиардов кубометров. Что касается России - 20% в прошлом году представляют собой 10 миллиардов кубометров, а 17% этого года - это 15 миллиардов кубометров", - ответил он на вопрос о физических объемах импорта российского СПГ в ЕС.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:09
Глава "Новатэка" заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС
 
ЭкономикаЕвросоюзЕврокомиссияЦены на нефтьРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала