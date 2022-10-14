https://ria.ru/20221014/spg-1824023281.html
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ - РИА Новости, 14.10.2022
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ
Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь текущего года до 15 миллиардов кубометров с 10 миллиардов за... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:59
2022-10-14T13:59
2022-10-14T14:14
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь текущего года до 15 миллиардов кубометров с 10 миллиардов за аналогичный период прошлого года, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Я говорю о первых девяти месяцах года. В 2021 году было всего почти 53 миллиарда кубометров, в 2022 году - почти 88 миллиардов кубометров. Что касается России - 20% в прошлом году представляют собой 10 миллиардов кубометров, а 17% этого года - это 15 миллиардов кубометров", - ответил он на вопрос о физических объемах импорта российского СПГ в ЕС.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823586052.html
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
13:59 14.10.2022 (обновлено: 14:14 14.10.2022)
Евросоюз нарастил импорт российского СПГ
ЕС нарастил импорт российского СПГ за девять месяцев 2021 года до 15 миллиардов кубов