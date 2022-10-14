https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824214036.html

Спецоперация, 14 октября: Путин назвал действия России правильными

Спецоперация, 14 октября: Путин назвал действия России правильными - РИА Новости, 14.10.2022

Спецоперация, 14 октября: Путин назвал действия России правильными

Прямое столкновение войск НАТО с армией РФ, если оно случится, было бы "очень опасным шагом", который приведет к глобальной катастрофе, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:02

2022-10-14T23:02

2022-10-14T23:02

специальная военная операция на украине

владимир путин

илон маск

россия

украина

киев

нато

евросоюз

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Прямое столкновение войск НАТО с армией РФ, если оно случится, было бы "очень опасным шагом", который приведет к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Он также назвал своевременными действия России, так как бездействие в отношении Украины привело бы к той же ситуации на худших условиях.Российские комплексы ПВО, по информации министерства обороны РФ, за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 15 беспилотников.Пресс-конференция Владимира ПутинаПрезидент РФ, отвечая на вопрос о возможности НАТО ввести войска на Украину, если положение Киева станет катастрофическим, сказал, что прямое столкновение войск НАТО с армией РФ - это очень опасный шаг, он приведет к глобальной катастрофе.Он также прокомментировал недавние удары по целям на Украине, сообщив, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам, но сейчас они добирают удары.Отвечая на вопрос журналистов, не жалеет ли он о чём-то, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия действует правильно и своевременно. По его мнению, то, что происходит сегодня на Украине - "малоприятно", но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же самое, только в худших для нас условиях".Он также отметил, что Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, которые обозначены в указе. При этом президент подчеркнул, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.Кроме того, президент сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы к посреднической роли по Украине, президент страны занимается этим, за что ему благодарна Россия.Ход операцииВ пятницу в министерстве обороны РФ сообщили, что авиация РФ поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.По данным российского оборонного ведомства, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.Уничтожены более 90 украинских военных, два танка, шесть бронемашин и три пикапа в районе населенного пункта Времевка в ДНР, сообщили в ведомстве.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.Российские вооруженные силы отразили серию атак на Николаево-Криворожском направлении, в результате чего уничтожено более 130 атаковавших, три танка, 11 бронемашин и 7 автомобилей, говорится в информации министерства. Кроме того, была отражена очередная атака украинских сил на краснолиманском направлении.В общей сложности с 24 февраля российские войска уничтожили более 10 тысяч единиц украинской спецтехники, артиллерии и минометов, сообщило Минобороны РФ.Вкруг УкраиныПо данным высокопоставленного европейского источника в Брюсселе, шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 млрд евро. Он также подтвердил, что главы МИД ЕС на заседании 17 октября в Люксембурге намерены принять официальное решение по выделению Киеву шестого транша военной помощи.Представители министерства обороны США сообщили сегодня, что Пентагон ведет переговоры с компанией Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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