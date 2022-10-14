https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824190927.html

Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков

Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков - РИА Новости, 14.10.2022

Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков

Жители Тюменской области оказывают большую помощь и поддержку призванным по частичной мобилизации землякам, добровольцам и бойцам именных подразделений, отметил РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:53

2022-10-14T19:53

2022-10-14T19:56

тюменская область

общество

александр моор

тюмень

донбасс

общероссийский народный фронт

частичная мобилизация в россии

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Жители Тюменской области оказывают большую помощь и поддержку призванным по частичной мобилизации землякам, добровольцам и бойцам именных подразделений, отметил глава региона Александр Моор, выступая в Тюмени на патриотической акции "Мы вместе".Акцию "Мы вместе" в поддержку специальной военной операции и жителей Донбасса организовали активисты общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", участие в ней приняли представители исполнительной власти, депутаты, другие общественные организации и многочисленные жители города."На этой сцене две недели назад заместитель командира батальона "Ермак" Валерий Мурзин сказал, что каждому солдату важно знать, что о нем помнят и его ждут… Благодарю земляков, которые участвуют в сборе помощи для наших воинов – это самые разные люди, разные истории. Уже дважды в региональный штаб Общероссийского народного фронта мужчина приносил комплекты военных медикаментов, каждый – почти на миллион рублей, наши пенсионеры переводят свои пенсии, тысячи людей приносят продукты питания и одежду. Если бы была возможность, я бы каждому из них пожал руку и каждого обнял", – обратился к участникам акции Александр Моор.Губернатор рассказал, что власти находятся на связи с командирами подразделений и по их обращениям закупают все, что нужно для бойцов."Правительство Тюменской области делает все необходимое, чтобы поддержать наших парней. Мы приобретаем дополнительное обмундирование, снаряжение, прицелы, рации, инженерное оборудование - все, что необходимо в военном быту и бою. Совсем недавно на передовую поступил очередной грузовик из Тюмени, ребята получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму", – сообщил Моор, подчеркнув, что эта работа продолжается.Завершая выступление, Моор отметил, что "нас ждут серьезные испытания, но какими бы они ни были, мы будем продолжать помогать друг другу, пройдем через них и станем сильнее".

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819910702.html

https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html

тюмень

донбасс

тюменская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр моор, тюмень, донбасс, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии, тюменская область