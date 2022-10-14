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Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков - РИА Новости, 14.10.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824190927.html
Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков
Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков - РИА Новости, 14.10.2022
Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков
Жители Тюменской области оказывают большую помощь и поддержку призванным по частичной мобилизации землякам, добровольцам и бойцам именных подразделений, отметил РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:53
2022-10-14T19:56
тюменская область
общество
александр моор
тюмень
донбасс
общероссийский народный фронт
частичная мобилизация в россии
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Жители Тюменской области оказывают большую помощь и поддержку призванным по частичной мобилизации землякам, добровольцам и бойцам именных подразделений, отметил глава региона Александр Моор, выступая в Тюмени на патриотической акции "Мы вместе".Акцию "Мы вместе" в поддержку специальной военной операции и жителей Донбасса организовали активисты общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", участие в ней приняли представители исполнительной власти, депутаты, другие общественные организации и многочисленные жители города."На этой сцене две недели назад заместитель командира батальона "Ермак" Валерий Мурзин сказал, что каждому солдату важно знать, что о нем помнят и его ждут… Благодарю земляков, которые участвуют в сборе помощи для наших воинов – это самые разные люди, разные истории. Уже дважды в региональный штаб Общероссийского народного фронта мужчина приносил комплекты военных медикаментов, каждый – почти на миллион рублей, наши пенсионеры переводят свои пенсии, тысячи людей приносят продукты питания и одежду. Если бы была возможность, я бы каждому из них пожал руку и каждого обнял", – обратился к участникам акции Александр Моор.Губернатор рассказал, что власти находятся на связи с командирами подразделений и по их обращениям закупают все, что нужно для бойцов."Правительство Тюменской области делает все необходимое, чтобы поддержать наших парней. Мы приобретаем дополнительное обмундирование, снаряжение, прицелы, рации, инженерное оборудование - все, что необходимо в военном быту и бою. Совсем недавно на передовую поступил очередной грузовик из Тюмени, ребята получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму", – сообщил Моор, подчеркнув, что эта работа продолжается.Завершая выступление, Моор отметил, что "нас ждут серьезные испытания, но какими бы они ни были, мы будем продолжать помогать друг другу, пройдем через них и станем сильнее".
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819910702.html
https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html
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общество, александр моор, тюмень, донбасс, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии, тюменская область
Тюменская область, Общество, Александр Моор, Тюмень, Донбасс, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России, Тюменская область
19:53 14.10.2022 (обновлено: 19:56 14.10.2022)
 
Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков

Александр Моор поблагодарил тюменцев за поддержку участвующих в спецоперации земляков

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Жители Тюменской области оказывают большую помощь и поддержку призванным по частичной мобилизации землякам, добровольцам и бойцам именных подразделений, отметил глава региона Александр Моор, выступая в Тюмени на патриотической акции "Мы вместе".
Акцию "Мы вместе" в поддержку специальной военной операции и жителей Донбасса организовали активисты общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", участие в ней приняли представители исполнительной власти, депутаты, другие общественные организации и многочисленные жители города.
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"На этой сцене две недели назад заместитель командира батальона "Ермак" Валерий Мурзин сказал, что каждому солдату важно знать, что о нем помнят и его ждут… Благодарю земляков, которые участвуют в сборе помощи для наших воинов – это самые разные люди, разные истории. Уже дважды в региональный штаб Общероссийского народного фронта мужчина приносил комплекты военных медикаментов, каждый – почти на миллион рублей, наши пенсионеры переводят свои пенсии, тысячи людей приносят продукты питания и одежду. Если бы была возможность, я бы каждому из них пожал руку и каждого обнял", – обратился к участникам акции Александр Моор.
Губернатор рассказал, что власти находятся на связи с командирами подразделений и по их обращениям закупают все, что нужно для бойцов.
"Правительство Тюменской области делает все необходимое, чтобы поддержать наших парней. Мы приобретаем дополнительное обмундирование, снаряжение, прицелы, рации, инженерное оборудование - все, что необходимо в военном быту и бою. Совсем недавно на передовую поступил очередной грузовик из Тюмени, ребята получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму", – сообщил Моор, подчеркнув, что эта работа продолжается.
Завершая выступление, Моор отметил, что "нас ждут серьезные испытания, но какими бы они ни были, мы будем продолжать помогать друг другу, пройдем через них и станем сильнее".

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Тюменская областьОбществоАлександр МоорТюменьДонбассОбщероссийский народный фронтЧастичная мобилизация в РоссииТюменская область
 
 
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