https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824113565.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:24
2022-10-14T17:24
2022-10-14T17:50
украина
россия
инфографика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, а также заняли ключевые высоты возле Времевки на Времевском направлении. Погибло более 370 украинских военнослужащих. По данным Народной милиции ЛНР, союзные силы существенно продвинулись в Артемовске, части ВСУ были вынуждены отступить в западную и северо-западную части города.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов ВСУ. Ликвидированы два пункта управления, 156 районов скопления живой силы и техники, 63 артиллерийских расчета, шесть складов боеприпасов. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, 15 беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 869 реактивных систем залпового огня, 5753 танка и другие бронемашины, 3473 орудия полевой артиллерии и 6560 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, инфографика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , запорожская область
Украина, Россия, Инфографика, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Запорожская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 октября 2022 года
За минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, а также заняли ключевые высоты возле Времевки на Времевском направлении. Погибло более 370 украинских военнослужащих. По данным Народной милиции ЛНР, союзные силы существенно продвинулись в Артемовске, части ВСУ были вынуждены отступить в западную и северо-западную части города.
Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов ВСУ. Ликвидированы два пункта управления, 156 районов скопления живой силы и техники, 63 артиллерийских расчета, шесть складов боеприпасов. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, 15 беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 869 реактивных систем залпового огня, 5753 танка и другие бронемашины, 3473 орудия полевой артиллерии и 6560 единиц автомобильной техники.