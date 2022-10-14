https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824113565.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:24

2022-10-14T17:24

2022-10-14T17:50

украина

россия

инфографика

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, а также заняли ключевые высоты возле Времевки на Времевском направлении. Погибло более 370 украинских военнослужащих. По данным Народной милиции ЛНР, союзные силы существенно продвинулись в Артемовске, части ВСУ были вынуждены отступить в западную и северо-западную части города.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов ВСУ. Ликвидированы два пункта управления, 156 районов скопления живой силы и техники, 63 артиллерийских расчета, шесть складов боеприпасов. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, 15 беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 869 реактивных систем залпового огня, 5753 танка и другие бронемашины, 3473 орудия полевой артиллерии и 6560 единиц автомобильной техники.

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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