https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824047972.html

В Минобороны назвали количество уничтоженной спецтехники и артиллерии ВСУ

В Минобороны назвали количество уничтоженной спецтехники и артиллерии ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022

В Минобороны назвали количество уничтоженной спецтехники и артиллерии ВСУ

Российские войска уничтожили с 24 февраля более 10 тысяч единиц украинской спецтехники, артиллерии и минометов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:39

2022-10-14T14:39

2022-10-14T14:40

специальная военная операция на украине

россия

технологии

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 10 тысяч единиц украинской спецтехники, артиллерии и минометов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6560 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, технологии, украина, вооруженные силы украины