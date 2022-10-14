https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824047972.html
В Минобороны назвали количество уничтоженной спецтехники и артиллерии ВСУ
В Минобороны назвали количество уничтоженной спецтехники и артиллерии ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
В Минобороны назвали количество уничтоженной спецтехники и артиллерии ВСУ
Российские войска уничтожили с 24 февраля более 10 тысяч единиц украинской спецтехники, артиллерии и минометов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:39
2022-10-14T14:39
2022-10-14T14:40
специальная военная операция на украине
россия
технологии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 10 тысяч единиц украинской спецтехники, артиллерии и минометов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6560 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
14:39 14.10.2022 (обновлено: 14:40 14.10.2022)
В Минобороны назвали количество уничтоженной спецтехники и артиллерии ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили более десяти тысяч единиц спецтехники и артиллерии ВСУ