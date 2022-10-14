https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824041350.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.10.2022
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ отбили очередную атаку на Краснолиманском направлении, уничтожено более 120 украинских боевиков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:24
2022-10-14T14:24
2022-10-14T14:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили очередную атаку на Краснолиманском направлении, уничтожено более 120 украинских боевиков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221014/naemniki-1824039289.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
14:24 14.10.2022 (обновлено: 14:28 14.10.2022)
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили 120 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении