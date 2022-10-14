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Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.10.2022
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ отбили очередную атаку на Краснолиманском направлении, уничтожено более 120 украинских боевиков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:24
2022-10-14T14:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили очередную атаку на Краснолиманском направлении, уничтожено более 120 украинских боевиков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
14:24 14.10.2022 (обновлено: 14:28 14.10.2022)
 
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили 120 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкНанесение удара по позициям ВСУ
Нанесение удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Нанесение удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили очередную атаку на Краснолиманском направлении, уничтожено более 120 украинских боевиков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:20Специальная военная операция на Украине
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