https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824037049.html
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ
На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:16
2022-10-14T14:16
2022-10-14T14:30
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, на Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения войск Украины были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
https://ria.ru/20221014/vsu-1824036807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
14:16 14.10.2022 (обновлено: 14:30 14.10.2022)
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ
Минобороны: на Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ