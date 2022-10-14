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На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824037049.html
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ
На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:16
2022-10-14T14:30
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, на Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения войск Украины были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
https://ria.ru/20221014/vsu-1824036807.html
россия
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
14:16 14.10.2022 (обновлено: 14:30 14.10.2022)
 
На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ

Минобороны: на Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Кроме того, уточнили в Минобороны, на Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения войск Украины были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:16Специальная военная операция на Украине
ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраина
 
 
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