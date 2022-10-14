https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824037049.html

На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ

На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022

На Купянском направлении российские военные остановили попытку атаки ВСУ

На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:16

2022-10-14T14:16

2022-10-14T14:30

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, на Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения войск Украины были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

https://ria.ru/20221014/vsu-1824036807.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, украина