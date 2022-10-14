https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823947138.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две РСЗО "Град", танк и четыре бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:25

2022-10-14T11:25

2022-10-14T11:25

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две РСЗО "Град", танк и четыре бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО "Град", танк, четыре бронетранспортера, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за сутки составили до 60 человек, танк, три бронетранспортера, две долговременные огневые точки, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.

https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823932424.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика