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ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823947138.html
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две РСЗО "Град", танк и четыре бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:25
2022-10-14T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две РСЗО "Град", танк и четыре бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО "Град", танк, четыре бронетранспортера, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за сутки составили до 60 человек, танк, три бронетранспортера, две долговременные огневые точки, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823932424.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
11:25 14.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и две РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две РСЗО "Град", танк и четыре бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО "Град", танк, четыре бронетранспортера, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В четверг народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за сутки составили до 60 человек, танк, три бронетранспортера, две долговременные огневые точки, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:43Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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