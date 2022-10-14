https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823947138.html
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две РСЗО "Град", танк и четыре бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:25
2022-10-14T11:25
2022-10-14T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две РСЗО "Град", танк и четыре бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО "Град", танк, четыре бронетранспортера, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за сутки составили до 60 человек, танк, три бронетранспортера, две долговременные огневые точки, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823932424.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d5582dd494585e5cf6ec5a7dc0328d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и две РСЗО "Град"