Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823932424.html
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, четыре БТР и семь единиц специальной автомобильной техники, сообщила в пятницу... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:43
2022-10-14T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156164_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ae38e70567a588a7cd60d4d42da8b90a.jpg
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, четыре БТР и семь единиц специальной автомобильной техники, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.В четверг ведомство сообщило, что украинские войска потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/terakty-1823801515.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156345_0:0:1701:1276_1920x0_80_0_0_9cd3ba63f6a0b8598f677c06bc417062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:43 14.10.2022 (обновлено: 10:44 14.10.2022)
 
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки до 65 человек и четыре БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, четыре БТР и семь единиц специальной автомобильной техники, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.
В четверг ведомство сообщило, что украинские войска потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров.
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:28В России
В ЛНР заявили о попытках Киева вербовать жителей для участия в терактах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала