https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823932424.html

ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР

ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022

ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, четыре БТР и семь единиц специальной автомобильной техники, сообщила в пятницу... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:43

2022-10-14T10:43

2022-10-14T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, четыре БТР и семь единиц специальной автомобильной техники, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.В четверг ведомство сообщило, что украинские войска потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/terakty-1823801515.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика