https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823932424.html
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, четыре БТР и семь единиц специальной автомобильной техники, сообщила в пятницу... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:43
2022-10-14T10:43
2022-10-14T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, четыре БТР и семь единиц специальной автомобильной техники, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.В четверг ведомство сообщило, что украинские войска потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки и шесть бронетранспортеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/terakty-1823801515.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:43 14.10.2022 (обновлено: 10:44 14.10.2022)
ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки до 65 человек и четыре БТР