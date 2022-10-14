https://ria.ru/20221014/spacex-1823881446.html

СМИ: SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

СМИ: SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ: SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

Возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T02:50

2022-10-14T02:50

2022-10-14T03:15

в мире

украина

spacex

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597651829_45:0:1194:646_1920x0_80_0_0_d09d3443ed8254a221a458ff71bb47f8.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов, передает CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы.Всего Украине, по данным телеканала, передали в совокупности порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В пятницу Маск сообщил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу текущего года эти расходы превысят 100 миллионов.Как свидетельствуют полученные документы, в сентябре Маск в письменном виде уведомил Пентагон, что SpaceX "более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде". Он также попросил военных взять на себя финансирование услуг связи в интересах правительства и армии Украины.Как отмечалось в письме, до конца года это обойдется Пентагону в сумму свыше 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев – еще в 400 миллионов. На момент написания данного материала оборонное ведомство США не ответило на письменный запрос РИА Новости прокомментировать данную публикацию.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.

https://ria.ru/20221011/starlink-1823215215.html

https://ria.ru/20221013/starlink-1823813606.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, spacex, министерство обороны сша